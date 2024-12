Memminger Flughafen knackt Passagier-Rekord - wichtige Marke erreicht

Was der Chef des Memminger Flughafens, Ralf Schmid, im August in einem Interview mit unserer Redaktion bereits angekündigt hatte, ist nun Realität geworden: Der Allgäu-Airport knackte am Dienstag die Grenze von drei Millionen Passagieren pro Jahr. Wegen der anstehenden Weihnachtsferien und -feiertage rechnet der Geschäftsführer mit vollen Flugzeugen und am Ende des Jahres mit etwa 3,2 Millionen Fluggästen.

Drei Millionen Besucher am Memminger Flughafen

Bereits im Sommer habe sich diese Entwicklung abgezeichnet, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens. Statt der erwarteten 470.000 Passagiere kamen über die Sommermonate 505.000. Laut Airport entspricht das einer Steigerung um 19,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-Zeitraum. Die Auslastung der Maschinen habe sich erhöht: Diese lag bei 94 Prozent, 2023 waren es 91.

Aufgrund dieser gestiegenen Auslastung haben die Verantwortlichen des Airports bereits damit gerechnet, „dass wir die Drei-Millionen-Grenze noch vor Jahresende knacken werden“, so Schmid. Eine Obergrenze schloss der Flughafen-Chef im August vorerst aus. In der nun veröffentlichten Pressemitteilung ist mit Blick auf die Fluggast-Entwicklung die Rede von: „Tendenz weiter steigend.“

Allgäu Airport knackt Drei Millionen-Marke

Der dreimillionste Fluggast stieg am Dienstag in eine Maschine, die von Memmingen nach Porto startete. „Drei Millionen Passagiere waren ein ehrgeiziges Ziel“, sagt Flughafen-Chef Schmid. Vergangenes Jahr nutzten den Airport 2,8 Millionen Fluggäste.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 2.824.711 (2023)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 105 (Stand: 2021)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de