Deshalb gab es am Flughafen Memmingen 2022 öfters Fluglärm in der Nacht

Nachts sind Starts und Landungen am Flughafen Memmingen verboten. Doch es gibt Ausnahmen vom Nachtflugverbot. 2022 gab es deshalb öfters Fluglärm in der Nacht.

29.03.2023 | Stand: 08:59 Uhr

Am Flughafen Memmingen sind Landungen grundsätzlich zwischen 22.30 und 6 Uhr verboten, Starts zwischen 22 und 6 Uhr. Dennoch sind zu diesen Zeiten immer mal wieder Flugbewegungen rund um Memmingen zu hören. Konkret waren es 37 im vergangenen Jahr.

Die Erklärung dafür liefert Flughafensprecherin Marina Siladji: „Verspätete Flüge sind bis 23 Uhr möglich, am Standort stationierte Maschinen können bis 23.30 Uhr landen.“ 23 solcher verspäteter Flüge gab es 2022.

Ausnahmen vom Nachtflugverbot am Flughafen Memmingen

Die übrigen seien sechs von der Polizei gewesen und acht medizinische. Für sie gelte eine Ausnahme des Nachtflugverbots.

So war es auch Anfang dieses Jahres. Da musste eine Organspende nachts um 4 Uhr schnellstmöglich zu einem Patienten geflogen werden. In der Regel wird der Airport zivil genutzt. Aber auch Militärmaschinen fliegen ihn an. 2022 gab es 82 Flugbewegungen der Bundeswehr und 14 von ausländischen Streitkräften. Wie auch die zivilen Fluglinien bezahlen sie für die Nutzung.