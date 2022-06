Probleme am Flughafen Memmingen: "Rhodos wird diesen Sommer vermutlich nicht mehr angeflogen"

28.06.2022 | Stand: 13:31 Uhr

Frage: Hat auch der Flughafen Memmingen mit dem Personalmangel zu kämpfen?

Marcel Schütz: Ja, auch der Flughafen Memmingen hat einige offene Stellen aufzuweisen. Jedoch lange nicht im selben Maße wie an anderen Standorten.

Wie viele Mitarbeiter sind insgesamt am Allgäu Airport beschäftigt und wieviele fehlen?

Schütz: 141. Rund 25 fehlen.

In welchen Bereichen ist der Arbeitskräfte-Mangel am Schlimmsten?

Flughafen Allgäu Airport Allgäu Airport in Memmingen - Wo fliegen wir heute hin?

Schütz: Besonders im Bereich der Flugzeugabfertigung gibt es eine Unterdeckung. Das hängt auch mit dem überdurchschnittlichen und schnellen Wachstum unserer großen Airline Partner nach der Krise zusammen, über welches wir uns grundsätzlich sehr freuen uns aber gleichzeitig vor Herausforderungen stellt.

Personalmangel: Verspätungen bleiben auch am Flughafen Memmingen nicht aus

Was sind die Folgen des Personalmangels?

Schütz: Aktuell werden Mitarbeiter vielfältig eingesetzt und das gesamte Team arbeitet sehr engagiert dafür, dass alle Passagiere pünktlich und mit Gepäck in den Urlaub reisen. Verspätungen bleiben jedoch auch bei uns nicht aus.

Gibt es bereits Lösungsansätze für dieses Problem?

Schütz: Eine Vielzahl von Rekrutierungsmaßnahmen, Anpassung der Gehaltsstrukturen und Zusammenarbeit sowie Unterstützung über die Teams hinaus.

Flüge ab Memmingen nach Rhodos fallen aus

Müssen auch am Allgäu Airport Flüge gestrichen werden?

Schütz: Ryanair und Wizz Air haben einen sehr stabilen Flugplan. Es gibt nur vereinzelt Ausfälle, meist wegen Verspätungen an anderen Airports, sodass eine Landung aufgrund des Nachtflugverbots in Memmingen nicht mehr möglich ist. Corendon hat aktuell mehrere Flüge gestrichen, da diese Airline mit Personalmangel konfrontiert ist. So wird Heraklion erst ab Ende Juli, Rhodos dieses Sommer voraussichtlich nicht mehr angeflogen.

Wie viele Flüge werden aktuell gestrichen oder verschoben?

Schütz: Da es sich um Einzelfälle handelt, kann man keine pauschale Aussage treffen. Im Juni wurden bisher sechs Abflüge gestrichen. Zum Vergleich: Insgesamt erwarten wir im Juni 600 Abflüge von Passagiermaschinen.

Am Wochenende kam es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen Sicherheitspersonal und einer Reisegruppe, die nach Mallorca fliegen wollte. Dieser Flug wurde kurzfristig abgesagt. Was war denn der Grund für die Absage des Flugs?

Schütz: Der Grund waren Kapazitätsengpässe der Flugsicherung am Flughafen Palma bzw. auf dem Weg nach Deutschland. Die Flüge hätten nicht mehr innerhalb der regulären Arbeitszeit der Crew durchgeführt werden können und Sicherheit hat stets oberste Priorität in der Luftfahrt.

Allgäu Airport: Airlines teilen Flugausfälle nur sehr kurzfristig mit

Wie schnell erfährt der Flughafen Memmingen von solchen Flugabsagen oder Ausfällen?

Schütz: Meist zeitgleich mit den Passagieren, denn Airlines wie Wizz Air und Ryanair setzen auf eine schnelle Kommunikation über Mobilgeräte. Wir bekommen dann ebenfalls eine SMS. Die Entscheidungen fallen oft sehr kurzfristig, da die Airlines im Regelfall bis zuletzt versuchen den Flug durchzuführen bzw. einen Ersatzflug zu organisieren.

Wird das kurzfristig beschlossen oder gibt bereits im Vorfeld Überlegungen, ob ein Flug durchgeführt wird?

Schütz: Meist sehr kurzfristig, wenn es sich im einzelne Flüge handelt. Sobald dies bekannt ist, wird diese Information auch an die Passagiere weiter gereicht. Wenn wie im Fall von Corendon bereits in der Planung Personal fehlt, wird wie im Fall Rhodos die Flüge bereits frühzeitig - mehrere Tage bzw. Wochen im Voraus - annulliert.

Wie geht der Flughafen mit solchen Ausfällen um?

Schütz: Wir organisieren in solchen Fällen im Auftrag der Airlines Ersatzbeförderungen, Umbuchungen und ggf. Hotels und betreuen die Kunden im Umfang wie von der jeweiligen Airline vorgesehen. Die Leistungen sind klar durch die EU Fluggastverordnung geregelt.

Frage: Wie kommunizieren Sie das an Kunden?

Schütz: Die Airlines kommunizieren Ausfälle direkt per SMS und Mail (daher auch wichtig, immer die korrekte Mail-Adresse anzugeben und am besten auf der Airline Website buchen) an ihre Kunden, zumeist kann auch direkt online umgebucht werden. Am Flughafen werden Ausfälle per Anzeigetafeln und Durchsagen an die Kunden kommuniziert.