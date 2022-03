Folk-Punk-Band Dropkick Murphys rockt vor Basilika in Kempten

Open-Air auf dem Hildegardplatz in Kempten: Die „Dropkick Murphys“ spielen im Juli 2022 auf. Ihr Mix aus Punk-Rock und Irish Folk soll für Partylaune sorgen.

10.03.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Das wird Musikfans freuen: Nach zehn Jahren steigt am 9. Juli auf dem Kemptener Hildegardplatz im Schatten der St.-Lorenz-Basilika endlich wieder ein großes Open-Air-Konzert: Der Buchenberger Veranstalter Allgäu Concerts hat dafür die irisch-amerikanische Folk-Punk-Band „Dropkick Murphys“ gewinnen können.

Seit 25 Jahren mixen sie Punk-Rock mit Irish-Folk-Elementen: die "Dropkick Murphys". Bild: Allgäu Concerts

Seit 25 Jahren ist die Band „Dropkick Murphys“ nun schon unterwegs und sorgt mit ihrem ausgelassenen Folk-Punk für Stimmung. Und die haben sich die Musiker auch nicht von der Corona-Pandemie vermiesen lassen. Zu hören ist dies auf ihrem aktuellen Album „Turn Up That Dial“, das in den deutschen Charts bis auf Platz Vier kletterte und wieder den typischen, explosiven Dropkick-Murphys-Mix aus Punk-Rock und Irish Folk bietet. Damit will die Gruppe beim Kemptener Open-Air ab 20 Uhr für Partystimmung sorgen.

Open-Air-Premiere 1998: 10.000 Fans erlebten Pop-Star Herbert Grönemeyer. 2002 kamen 12.000 zu Peter Maffay

Zehn Jahre ist es schon her, dass Allgäu Concerts auf dem Kemptener Residenzplatz ein Open-Air veranstaltete. Im Juli 2012 brachten The BossHoss, Stanfour und das Allgäuer Duo Sternblut 3500 Pop- und Rockfans in Stimmung. Angefangen hatte die Open-Air-Sause auf dem Hildegardplatz 1998: Allgäu-Concerts-Gründer Franz Bernhard hatte Herbert Grönemeyer nach Kempten gelotst. 10.000 Fans erlebten das Konzert unter freiem Himmel direkt neben der Basilika St. Lorenz. Auf Grönemeyer folgten im Jahr 2000 die Liedermacher Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros und Georg Danzer als „Austria 3“ (4000 Besucher), 2002 Deutschrocker Peter Maffay (12.000) und 2006 Xavier Naidoo (5000).

Tickets: Der Kartenvorverkauf startet amFreitag, 11. März. Tickets gibt es etwa bei unserer Zeitung, Telefon 0831/206 55 55 sowie online unter www.allgaeuticket.de und unter www.allgaeu-concerts.de