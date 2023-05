Hier sind Straftäter Patienten: Das ist die forensische Klinik in Kaufbeuren

In Kaufbeuren steht die größte forensische Klinik in Schwaben. Hier werden Straftäter zu Patienten. Aber was passiert hinter den Mauern eigentlich?

09.05.2023 | Stand: 15:13 Uhr

Das Gebäude ist streng gesichert und einzigartig in der Region: In der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie („Forensik“) in Kaufbeuren werden über 200 psychisch kranke Menschen behandelt, die im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung straffällig geworden sind. Darunter sind beispielsweise Drogensüchtige, aber auch schizophreniekranke Straftäter mit schweren Gewaltdelikten. Seit fünf Jahren besteht der Neubau auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren bereits – die Wurzeln der Forensik reichen jedoch bis ins Jahr 1857 zurück. Es ist die größte Einrichtung des sogenannten Maßregelvollzugs in Schwaben. Wir beantworten Fragen rund um die Forensik und ihre 240 Mitarbeitenden.

Was bedeutet Maßregelvollzug?

Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke (nach Paragraf 63 Strafgesetzbuch) oder suchtkranke (§ 64 StGB) Straftäterinnen und Straftäter untergebracht. Der Auftrag des Maßregelvollzugs ist, sie zu behandeln und zu resozialisieren – und die Öffentlichkeit vor ihnen zu schützen. Dagegen finden der Strafvollzug und die Sicherungsverwahrung gefährlicher Straftäter in Justizvollzugsanstalten, also im Gefängnis, statt.

Einblick in die Zimmer der Forensik des BKH in Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild

Wie viele Einrichtungen gibt es in Bayern und wer zahlt die Kosten?

In Bayern gibt es 14 Maßregelvollzugseinrichtungen mit unterschiedlicher fachlicher Ausrichtung. 3000 Personen sind dort untergebracht. Die Kosten zahlt der Freistaat. Das Haushaltsvolumen dafür betrug 2021 etwa 333 Millionen Euro, teilt das Zentrum Bayern Familie und Soziales mit. Zuständig für die Einrichtungen sind jeweils die Bezirke.

Wie viele Menschen sind aktuell in der forensischen Klinik Kaufbeuren untergebracht?

Knapp 220 Straftäter mit psychischer Erkrankung. 150 davon sind nach § 64 StGB untergebracht, teilt die Klinikleitung mit. Bei den Patienten handelt es sich ausschließlich um Männer. Die zentrale Frauenforensik in Bayern befindet sich im oberbayerischen Taufkirchen.

Wer entscheidet über die Einweisung in die Klinik?

Voraussetzung ist, dass ein Gericht einen Straftäter als psychiatrisch krank oder suchtkrank einstuft. Für die Unterbringung nach § 63 muss die psychische Störung dabei so ausgeprägt sein, dass eine erhebliche Schuldminderung oder Schuldunfähigkeit vom Gericht festgestellt wird. Maßregeln zur Besserung und Sicherung können neben oder statt einer Strafe angeordnet werden. So kann beispielsweise bei einer längeren Freiheitsstrafe die Haft aufgeteilt werden: Zunächst wird ein Teil im Gefängnis abgesessen, dann folgt die Maßregel.

Der neue Innenhof in der Forensik Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild

Wie lange bleiben Straftäter in der Regel in der Forensik?

„Eine Unterbringung nach § 64 darf nicht länger als zwei Jahre dauern“, sagt Dr. Florian Riegg, stellvertretender Ärztlicher Direktor der Forensik. „Patienten, die gemäß § 63 bei uns untergebracht sind, bleiben im Schnitt sieben Jahre.“ (Lesen Sie auch: Als im Allgäu der gesprächige Mafia-Killer mit dem Engelsgesicht verhaftet wurde)

Müssen Forensik-Patienten Medikamente nehmen?

Grundsätzlich besteht kein Zwang. Die medikamentöse Behandlung ist jedoch „Eckpfeiler der Therapie“, sagt Pflegedienstleiter Frank Gebler. Sie ist in der Regel Voraussetzung dafür, dass Patienten weitere Therapieangebote (beispielsweise Sport, Musik oder Kunst) wahrnehmen dürfen und Chancen auf Lockerungen erhalten. Die Einnahme kann in einem Notstand angeordnet werden, „wenn das Leben des Patienten oder von anderen in Gefahr ist“, sagt Riegg. Auch um das Ziel der Maßregel zu erreichen, sei eine Medikation unter Zwang nach dem Maßregelvollzugsgesetz möglich. Doch das komme nur in Ausnahmefällen vor.

Eingangsbereich des neuen Forensik-Gebäudes am BKH in Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild

Wer entscheidet über eine Entlassung aus der Forensik?

In regelmäßigen Abständen tagt in Kaufbeuren die etwa zehnköpfige „Große Lockerungskonferenz“, an der unter anderem Oberärzte und Klinik-Leitung teilnehmen. Sie bewertet je nach Einzelfall, ob Lockerungen infrage kommen – etwa ein begleiteter Ausgang außerhalb des gesicherten Bereichs. Wenn zu erwarten ist, dass ein Patient außerhalb des Maßregelvollzugs keine erheblichen rechtswidrigen Taten mehr begeht, ist eine Entlassung möglich. „An dieser Entscheidung sind auch Staatsanwaltschaft und Polizei beteiligt“, sagt Riegg. Nach ihrer stationären Therapie würden die Patienten in der Forensischen Nachsorgeambulanz (FONA) weiterbetreut und begleitet. (Lesen SIe auch: Mann missbraucht Freundin seines Neffen - erst Jahre später fällt das Urteil in Kempten)

Wie groß ist das Risiko einer erneuten Straftat?

„Im Bereich des § 63 ist die Gefahr von Wiederholungstaten nach einer Therapie in der Forensik sehr gering. Bei Kapitalverbrechen wie Totschlag liegt sie statistisch unter einem Prozent“, sagt Riegg.

