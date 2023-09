Was darf ich beim Wandern im Allgäu eigentlich fotografieren?

Die Bilder der letzten Wanderung in den Sozialen Medien zu posten, ist heute ganz normal. Dass man sich dabei schnell strafbar machen kann, wissen viele nicht.

02.09.2023 | Stand: 07:14 Uhr

Die Allgäuer Alpen sind ein absolutes Traummotiv für Fotografen. Beim Wandern in den Allgäuer Alpen kommt man oft nicht mehr aus dem Staunen heraus. Die Gipfel, die unberührte Natur und das Panorama dabei auf Bildern festzuhalten ist heutzutage einfacher denn je.

Jeder hat die Möglichkeit mit seinem Smartphone Bilder zu schießen und kann sie innerhalb von Sekunden im Sozialen Netzwerk seiner Wahl veröffentlichen. Dass man sich dabei oft an der Grenze des Erlaubten aufhält, ist vielen nicht bewusst. Aber auf was muss ich denn eigentlich beim Fotografieren und Veröffentlichen von Bildern als Privatperson achten? Hier ein Überblick.

Fotografieren beim Wandern, auf was muss man acht geben?

Grundsätzlich darf man in Deutschland nicht ohne Weiteres von allem und jedem Bilder machen. Bei Gebäuden hat immer der Urheber, also zum Beispiel der Architekt alle Bildrechte. Auch ungefragt fremde Personen zu fotografieren, ist nicht erlaubt. Damit man aber nicht bei jeder Kuh, die man beim Wandern fotografieren möchte, den Bauern um Erlaubnis fragen muss, gibt es in Deutschland die Panoramafreiheit.

Diese besagt nach § 59 UrhG (Urheberrechtsgesetz), dass von öffentlich zugänglichen Wegen, Straßen oder Plätzen aus Landschaften, Bauwerke, Pflanzen oder Tiere fotografiert werden dürfen. Diese Bilder darf ich dann auch veröffentlichen.

Wichtig dabei ist, dass dies ohne Hilfsmittel getan wird. Als Hilfsmittel zählt zum Beispiel eine Leiter oder ein Stativ um etwa über eine Mauer zu fotografieren.

Als Beispiel: Ein Foto einer Herde Kühe auf einer Weide, das von einem Wanderweg aus aufgenommen wurde, ist erlaubt, da man die Kühe von einem öffentlich zugänglichen Weg (der Wanderweg) fotografiert hat. Wenn aber diese Kühe in einem Stall untergebracht sind und ich das Foto durch ein Fenster des Stalls aufnehme, ist das verboten. Denn die Kühe sind durch den Stall nicht mehr öffentlich einsehbar und das Foto würde somit nicht mehr unter die Panoramafreiheit fallen.

Schilder wie diese sollten immer beachtet werden, da man sich sonst schnell in Schwierigkeiten bringen kann. Bild: Bernhard Weizenegger, dpa (Symbolbild)

Fotografieren in den Allgäuer Alpen - Darf ich fremde Personen ablichten?

Wer ungefragt fremde Personen fotografiert und diese Bilder danach auf Facebook, Instagram und Co. veröffentlicht, könnte schnell in Schwierigkeiten geraten. Denn in diesem Fall liegt sowohl ein Datenschutzverstoß, als auch eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte vor.

Die abgelichtete Person kann gerichtlich dagegen vorgehen und die Strafen können durchaus hoch ausfallen. Die Höchststrafe liegt dabei bei bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Das Mindestmaß ist eine Geldstrafe. Das Strafmaß wird dabei immer im Einzelfall geklärt. 2018 musste etwa ein Mann aus Hamburg 600 Euro Bußgeld zahlen, weil er ungefragt zwei junge Mädchen fotografiert hatte. Die Mädchen riefen daraufhin die Polizei und zeigten den Mann an.

Wer also eine Person fotografieren möchte, fragt am besten vorher, ob dies auch in Ordnung ist. Am besten ist es, sich das Einverständnis schriftlich geben zu lassen. Einigen Fotografen reicht in der Praxis aber auch die mündliche Einverständnis, da diese auch als Vertrag gelten kann. Wichtig ist dabei immer, dass vorher angesprochen wird, was der Fotograf mit den Bidern machen möchte. Für manche Personen ist es vielleicht ok für ein Bild zu posieren, dass man lediglich für sich selbst fotografiert, aber möchten nicht, dass die Bilder in einer Zeitung oder im Internet zu sehen sind.

Was machen, wenn man sich selbst ungefragt auf Fotos und Videos im Internet findet?

Wer sich ohne Einverständnis auf Internetplattformen wiederfindet, kann die Betreiber der Seite dazu auffordern, den Inhalt zu löschen. Auch kann man eine Anzeige bei der Polizei aufgeben. Wobei es in der Praxis oft schwierig ist, die Personen über die sozialen Medien ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen.

Personen als Beiwerk in Landschaftsfotos

Das heißt allerdings nicht, dass ich bei meinen Urlaubsfotos akribisch darauf achten muss, keine anderen Menschen abzulichten. Wenn eine Person nur als "Beiwerk", also nicht als Hauptmotiv auf einem Bild zu sehen ist, ist dies nicht verboten.

Bei Bildern, auf denen fremde Personen zufällig durch die zu fotografierende Landschaft laufen oder neben einer Sehenswürdigkeit stehen, greift das "Beiwerksrecht" nach §23 KunstUrhG (Kunsturhebergesetz). Da es bei dem Foto nicht um die Person geht, sondern um ein Gebäude oder die Landschaft, dürfen die Bilder auch ohne Erlaubnis der abgebildeten Personen veröffentlicht werden.

Beispiel: Ein Portrait von einem Älpler, bei dem der Mann bildfüllend zu sehen ist, ist also nur mit seiner Einverständnis erlaubt. Steht er allerdings zufällig auf einer Weide und ist nur klein im Bildhintergrund zu sehen, ist das kein Problem.

Natürlich möchte nicht jeder seine Fotos auf den sozialen Medien verbreiten. Wer die Bilder ausschließlich für sich behält, muss keine Angst haben, dass er rechtliche Probleme bekommt.

Aber Vorsicht: Die Bilder gelten schon als veröffentlicht, wenn ich sie in eine Whatsapp-Gruppe schicke, oder sogar auf dem Handy/ der Kamera anderen Menschen zeige. Deshalb empfiehlt sich immer vorher kurz zu fragen. Denn auch eine mündliche Einverständnis kann laut BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) als Vertrag gelten.

Bei Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Neuschwanstein in Füssen sind die Menschen oft nur Beiwerk, weil es auf den Bildern um das Schloss und nicht die Menschen geht. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolfoto)

Drohnenaufnahmen in den Allgäuer Alpen

Immer öfter kommen in den Allgäuer Alpen auch Drohnen zum Einsatz. Durch die neue Technologie wiegen die Drohnen oftmals unter 250 Gramm und dürfen somit auch ohne Drohnenführerschein geflogen werden. Grundsätzlich gelten für Video und Fotoaufnahmen mit Drohnen die gleichen Regeln wie beim fotografieren mit der Kamera. Allerdings gilt wie überall sonst in Europa auch in den Allgäuer Alpen die Europäische Drohnennverordnung von 2020.

Wer genaueres über Drohnenrecht erfahren möchte, kann sich beim Luftfahrt-Bundesamt informieren. Dort gibt es alle nötigen Informationen gut aufbereitet und verständlich erklärt. Außerdem sollte jeder Drohnenpilot den Drohnennführerschein des Luftfahrt-Bundesamt absolviert haben, um auf der sicheren Seite zu sein.

Besonders aufpassen sollten Drohnenpiloten in den Naturschutzgebieten der Allgäuer Alpen. Denn dort ist das Fliegen von Drohnen aller Arten ohne Sondergenehmigung verboten. Auch wenn man die Aufnahmen nur für den eigenen Gebrauch machen möchte und nicht beabsichtigt, diese zu veröffentlichen. Grund ist der Schutz von Tieren und der Natur. Denn besonders Tiere können durch den Drohnenlärm gestört werden. Als Privatperson eine Sondergenehmigung zum Fliegen einer Drohne für ein Naturschutzgebiet zu bekommen ist nur schwer möglich. Diese werden nur sehr selten von den zuständigen Behörden zu speziellen Zwecken erteilt. Denn das Wohl der Natur und der darin lebenden Tiere hat oberste Priorität und das sollte in jedem Fall auch bewahrt bleiben.

Das fliegen von Drohnen mit eingebauter Kamera ist in Naturschutzgebieten grundsätzlich verboten. Bild: Alexander Prautzsch, dpa (Symbolbild)

Alle diese Regeln gelten für jeden, der in den Alpen Fotos macht. Ganz egal ob Hobbyfotograf mit einer großen Spiegelreflexkamera oder als Wanderer mit dem kleinen Smartphone. Grundsätzlich sollte man sich immer der Situation entsprechend verhalten und nicht bei jeder Gelegenheit wild das Knipsen anfangen. Das kann besonders bei fremden Personen schnell teuer werden.

Oftmals langt ein kurzer Wink mit der Kamera oder Handy um der Person zu signalisieren, dass man gerne ein Foto machen würde. Das hilft die jeweilige Situation besser beurteilen zu können. Wer fragt bevor er fotografiert, hat meistens mehr Chancen auf Wohlwollen zu stoßen, als den Menschen einfach die Kamera ins Gesicht zu halten.

