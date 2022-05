Endlich wieder: So schön war das Maibaum-Aufstellen im Allgäu

Lange waren Dorfplätze leer, jetzt werden sie wieder von Maibäumen geschmückt: In dutzenden Orten wurden am Sonntag Maibäume im Allgäu aufgestellt. Die Fotos.

Von Füssen bis Friesenried: Erstmals nach zweijähriger Corona-Pause sind in vielen Orten in Allgäu wieder neue Maibäume aufgestellt worden. Traditionell wird das am 1. Mai mit Blasmusik sowie reichlich Essen und Trinken gefeiert.

Maibäume per Hand aufgestellt

Zum Aufrichten der Maibäume (hier alles zur Tradition und Symbolik) schoben die Helfer den geschmückten Stamm auf gekreuzten Stangen Zentimeter für Zentimeter von der horizontalen in die vertikale Lage, wo er dann fest verankert wurde - beispielsweise in Frankenried im Ostallgäu oder in Akams (Oberallgäu). In einigen Orten hievte auch ein Kran neue Bäume nach oben.

In der Regel stehen die Bäume etwa drei bis fünf Jahre. Danach könnten sie nicht mehr sicher sein, auch am Maibaum nagt der Zahn der Zeit.

So schön war das Maibaum-Aufstellen im Allgäu - die Fotos

Der Maibaum mit der wohl schönsten Kulisse im Allgäu: Am Hopfensee steht jetzt eine 29 Meter hohe Fichte

Fotos: Maibaum in Akams wird per Hand aufgestellt

Fotos: So schön sind die Maibäume 2022 in Kaufbeuren und Umgebung

Fotos: So schön sind die Maibäume 2022 im Westallgäu

Fotos: So schön sind die Maibäume 2022 in Buchloe und Umgebung

