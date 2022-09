So schön war der Viehscheid in Riezlern im Kleinwalsertal

Am Montag, 19. September, fand in Riezlern im Kleinwalsertal der Viehscheid statt. Über 500 Tiere kamen zum Scheidplatz. Die schönsten Fotos finden Sie hier.

Mit über zwei Stunden Verspätung kam das Vieh der Alpe Galtöde-Schwarzwasser am Viehscheidplatz bei Riezlern an. Der Grund: Schnee oben in den Bergen über 1200 Meter. Es war rutschig, die Älplerfamilien und ihre Helfer kamen mit den Tieren deshalb über die Bergwiesen nur langsam voran.

Die Rinder der anderen Alpen (Bärgunt und Zweren) waren wegen des eisigen Wetters schon am Samstag ins Tal getrieben worden, war vor Ort zu hören. Insgesamt kamen über 500 Tiere zum Scheidplatz bei der Breitachbrücke. Sie wurden von mehreren hundert Schaulustigen empfangen.

