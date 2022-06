Franz Tröger ist tot: Festival Classix wird zu seinem Vermächtnis

Franz Tröger (86) gibt Organisation des Kemptener Kammermusik-Events in neue Hände und stirbt wenig später. Für Festivalleiter Benjamin Schmid ist er Vorbild.

02.06.2022 | Stand: 20:28 Uhr

Ein Herzensanliegen war Dr. Franz Tröger „sein“ Kammermusikfestival „Classix Kempten“, das er seit 17 Jahren organisierte. Trotz Sauerstoffgeräts bereitete dem 86-Jährigen das Atmen zuletzt Probleme. Doch bei der Pressekonferenz, zu der er am Montag lud, war davon fast nicht zu spüren. Im Gegenteil: Tröger war bei bester Laune, konnte er doch endlich mit der Bayreuther Event-Agentur „KulturPartner“ einen geeigneten Nachfolger für die Organisation seines geliebten Classix-Festivals präsentieren. Was Tröger besonders freute war, dass ihn mit der Familie von Geschäftsführer Dr. Clemens Lukas viel verband: Seit über 60 Jahren war er mit dessen Vater, dem heute 90-jährigen Organisten Viktor Lukas, befreundet. Er sei froh, sein Festival in diese Hände zu übergeben, sagte Franz Tröger. Nur wenige Stunden später starb er zuhause.

