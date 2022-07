Frau stellt Exhibitionisten in der Therme Bad Wörishofen

Ein Exhibitionist hat in der Therme Bad Wörishofen eine Frau belästigt. Weit kam der Sexualtäter allerdings nicht.

18.07.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Der Mann hatte am Sonntagnachmittag in der Therme Bad Wörishofen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und dabei Blickkontakt zu einer Frau gesucht, berichtete die Polizei. Anschließend entfernte er sich.

Weit kam der Sexualtäter allerdings nicht. Die Frau verständigte das Personal der Therme. Wenig später entdeckten sie den Verdächtigen und in der Therme und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen, berichtet die Polizei. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter 08247/9680-0 zu melden.