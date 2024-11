Im Allgäu gibt es 17 Bürgermeisterinnen - und 127 Bürgermeister

Allgäuer Städte und Gemeinden sind überwiegend in Männerhand. So könnte man plakativ Daten zusammenfassen, die unsere Redaktion in den vier Landkreisen abgefragt hat: 127 Städte oder Gemeinden im Allgäu haben derzeit einen Bürgermeister - aber nur 17 eine Bürgermeisterin. Das entspricht einem Frauenanteil in dieser Schlüsselposition von 13 Prozent. Zur Einordnung: In Deutschland leben mehr Frauen (50,65 Prozent) als Männer. In der Politik sind sie anteilsmäßig aber deutlich schwächer vertreten. Im Bundestag beträgt der Frauenanteil beispielsweise nur knapp 35 Prozent. In vielen Kommunalparlamenten liegt er sogar deutlich darunter.

