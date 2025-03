Keine Termine bei Frauenärzten? „Melden Sie sich in zwei Jahren wieder“

Eigentlich würde die 36-jährige Mutter von vier Kindern sich gerne einmal wieder beim Frauenarzt durchchecken lassen. In ihrem Alter sei das durchaus notwendig, sagt sie. Doch eine Praxis der Gynäkologie hat sie seit drei Jahren nicht mehr von innen gesehen. Die Frau, die anonym bleiben möchte, gesteht am Telefon: Seit eineinhalb Jahren hat sie es überhaupt nicht mehr versucht, einen Termin in Sonthofen oder Oberstdorf zu bekommen. Als sie zuletzt herumtelefoniert hat, hat keine der Praxen in ihrer Nähe noch neue Patientinnen aufgenommen. Da gab sie einfach auf.

