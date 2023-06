„Frei.Wild“ bringt Big Box zum Beben: 7000 Fans feiern in Kempten

Die Südtiroler Deutsch-Rock-Band "Frei.Wild" lädt in der Big Box in Kempten zur Party: 7000 Fans johlen, tanzen – und singen mit. Nicht immer ist klar, was.

03.06.2023 | Stand: 10:27 Uhr

War da was? Seit fast 22 Jahren am Markt sieht sich die Südtiroler Band „Frei.Wild“ immer wieder mit dem Vorwurf des Rechtsradikalismus konfrontiert. Fast genau so lange distanzieren sich die Südtiroler davon und heute kokettiert Frontmann Philipp Burger sogar ein bisschen damit, wenn er am Ende die Crew lobt, die trotz dieser Anfeindungen zur Band stehe und die Tournee möglich gemacht hat, die in Kempten mit einem fulminanten Konzert endete.

