Pfingstferien: Diese Allgäuer Freibäder sind geöffnet oder öffnen bald

Pfingstferien 2021, aber nicht jedes Freibad im Allgäu hat auf. Eine Übersicht: Welche Bäder geöffnet sind, bald öffnen oder geschlossen bleiben.

31.05.2021 | Stand: 20:45 Uhr

Das Wetter wird besser, die Menschen drängen aktuell in den Pfingstferien 2021 nach draußen - in die Berge, an Seen oder - wenn möglich - in die Freibäder. Die große Übersicht: Welches Freibad im Allgäu hat jetzt schon geöffnet oder will bald öffnen? Welches Freibad ist noch zu? (Stand: 31. Mai).

Freibäder im Oberallgäu aktuell: Geöffnet oder zu?

Freibad Altusried: Das Warmwasser-Freibad in Altusried öffnet am 3. Juni.

Das Warmwasser-Freibad in Altusried öffnet am 3. Juni. Freibad Kempten: Ab Freitag, 4. Juni ist das CamboMare-Freibad Kempten wieder geöffnet - wenn das Wetter gut ist. Die Regeln, wie ein Besuch abläuft, sind noch nicht bekannt.

Ab Freitag, 4. Juni ist das CamboMare-Freibad Kempten wieder geöffnet - wenn das Wetter gut ist. Die Regeln, wie ein Besuch abläuft, sind noch nicht bekannt. Freibad Dietmannsried: Das Dietmannsrieder Freibad hat ab Mittwoch, 3. Juni geöffnet.

Das Dietmannsrieder Freibad hat ab Mittwoch, 3. Juni geöffnet. Freibad Immenstadt: In Immenstadt ist das Freibad Kleiner Alpsee ab Mittwoch, 3. Juni geöffnet. Badegäste sollen das ausgefüllte Kontaktformular ausgefüllt zum Badebesuch mitbringen.

In Immenstadt ist das Freibad Kleiner Alpsee ab Mittwoch, 3. Juni geöffnet. Badegäste sollen das ausgefüllte Kontaktformular ausgefüllt zum Badebesuch mitbringen. Freibad Altstädten: In Alstätten ist das Freibad geschlossen.

In Alstätten ist das Freibad geschlossen. Freibad Fischen: Das Fischener Erlebnis- und Familien-Freibad ist aktuell geschlossen. Es soll voraussichtlich am 12. Juni öffnen.

Das Fischener Erlebnis- und Familien-Freibad ist aktuell geschlossen. Es soll voraussichtlich am 12. Juni öffnen. Freibad Missen-Wilhams: Das Freibad in Missen-Wilhams hat noch nicht geöffnet, weil das Wasser noch zu kalt ist.

Das Freibad in Missen-Wilhams hat noch nicht geöffnet, weil das Wasser noch zu kalt ist. Freibad Rettenberg: In Rettenberg ist das Freibad geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt.

In Rettenberg ist das Freibad geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt. Freibad Burgberg Das Naturbad in Burgberg ist seit dem 28. Mai geöffnet.

Das Naturbad in Burgberg ist seit dem 28. Mai geöffnet. Freibad Wiggensbach Solange die Kontaktbeschränkungen gelten, bleibt das Wiggensbacher Freibad geschlossen.

Solange die Kontaktbeschränkungen gelten, bleibt das Wiggensbacher Freibad geschlossen. Freibad Wertach In Wertach will das Starzlachauenbad den Betrieb Anfang Juni wieder aufnehmen.

In Wertach will das Starzlachauenbad den Betrieb Anfang Juni wieder aufnehmen. Freibad Bad Hindelang: Das Hindelanger Freibad bleibt vorerst geschlossen.

Das Hindelanger Freibad bleibt vorerst geschlossen. Freibad Thalkirchdorf: Das Freibad Thalkirchdorf bleibt auch weiterhin geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht in Sicht.

Freibäder im Unterallgäu aktuell: Geöffnet oder zu?

Freibad Memmingen Das Freibad in Memmingen ist geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt.

Das Freibad in Memmingen ist geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt. Freibad Mindelheim Das Mindelheimer Freibad bleibt in der Badesaison 2021 vorerst geschlossen. Wegen Renovierungsarbeiten im Bad öffnet es voraussichtlich erst wieder Mitte Juli.

Das Mindelheimer Freibad bleibt in der Badesaison 2021 vorerst geschlossen. Wegen Renovierungsarbeiten im Bad öffnet es voraussichtlich erst wieder Mitte Juli. Freibad Türkheim: Das Türkheimer Freibadist geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt.

Das Türkheimer Freibadist geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt. Freibad Legau In Legau hat das Freibad bereits geöffnet. Der Badebetrieb ist wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt.

In Legau hat das Freibad bereits geöffnet. Der Badebetrieb ist wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt. Freibad Erkheim: Das Freibad in Erkheim ist geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt.

Das Freibad in Erkheim ist geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt. Freibad Ottobeuren In Ottobeuren ist das Freibad seit dem 31. Mai geöffnet. Die Besucheranzahl beschränkt sich auf 450 Personen.

In Ottobeuren ist das Freibad seit dem 31. Mai geöffnet. Die Besucheranzahl beschränkt sich auf 450 Personen. Freibad Kirchdorf: Ist ab Donnerstag, 3. Juni geöffnet. Der Zugang zum Freibad ist nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig (dies gilt nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben). Wer kommen will, muss sich zuvor online anmelden.

Freibäder im Ostallgäu aktuell: Geöffnet oder zu?

Freibad Buchloe Das Buchloer Freibad hat seit dem 29. Mai geöffnet. Der Zugang zum Freibad ist nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig. Termine müssen im Voraus angemeldet werden.

Das Buchloer Freibad hat seit dem 29. Mai geöffnet. Der Zugang zum Freibad ist nur nach Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig. Termine müssen im Voraus angemeldet werden. Freibad Kaufbeuren In Kaufbeuren öffnet das Freibad erst, wenn die Testpflicht entfällt und Lockerungen kommen.

In Kaufbeuren öffnet das Freibad erst, wenn die Testpflicht entfällt und Lockerungen kommen. Freibad Neugablonz In Neugablonz dürfen ab dem 1. Juni wieder Badegäste ins Erlebnisbad. Die aktuellen Besucherzahlen sind auf der Webseite zu finden.

In Neugablonz dürfen ab dem 1. Juni wieder Badegäste ins Erlebnisbad. Die aktuellen Besucherzahlen sind auf der Webseite zu finden. Freibad Pfronten Das Alpenbad in Pfronten öffnet voraussichtlich Anfang Juni.

Das Alpenbad in Pfronten öffnet voraussichtlich Anfang Juni. Freibad Nesselwang Das Alspitz-Bade-Center Nesselwang ist vorübergehend geschlossen.

Das Alspitz-Bade-Center Nesselwang ist vorübergehend geschlossen. Freibad Obersee: Das Freibad Obersee bleibt vorerst geschlossen.

Das Freibad Obersee bleibt vorerst geschlossen. Freibad Halblech: Das Alpenfreibad Trauchgau in Halblech hat am 29. Mai die Tore für Badegäste geöffnet.

Das Alpenfreibad Trauchgau in Halblech hat am 29. Mai die Tore für Badegäste geöffnet. Freibad Roßhaupten Das Naturschwimmbad Wette in Roßhaupten ist geschlossen.

Das Naturschwimmbad Wette in Roßhaupten ist geschlossen. Freibad Hohenschwangau Das Alpenseebad Hohenschwangau ist vorübergehend geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt.

Das Alpenseebad Hohenschwangau ist vorübergehend geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt. Freibad Hopfensee Der Seepark Hopfensee ist vorübergehend geschlossen. Ein Öffnungstermin ist noch nicht bekannt.

Freibäder im Westallgäu/Württembergischen Allgäu aktuell: Geöffnet oder zu?

Freibad Leutkirch: Das Leutkircher Freibad Stadtweiher ist noch geschlossen. Es gibt einen Vorverkauf von Saisonkarten von 31. Mai bis 5. Juni.

Das Leutkircher Freibad Stadtweiher ist noch geschlossen. Es gibt einen Vorverkauf von Saisonkarten von 31. Mai bis 5. Juni. Freibad Heimenkirch: Das Leiblachbad öffnet voraussichtlich am 15. Juni. An der Kasse werden ausschließlich Einzelkarten verkauft. Kinder unter 14 Jahren benötigen eine Begleitung. Jeder Besucher muss seine Kontaktdaten angeben.

Das Leiblachbad öffnet voraussichtlich am 15. Juni. An der Kasse werden ausschließlich Einzelkarten verkauft. Kinder unter 14 Jahren benötigen eine Begleitung. Jeder Besucher muss seine Kontaktdaten angeben. Freibad Weiler: Das Weilerer Freibad hat bei gutem Wetter, ab Montag, täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. 600 Gäste dürfen gleichzeitig anwesend sein.

Das Weilerer Freibad hat bei gutem Wetter, ab Montag, täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. 600 Gäste dürfen gleichzeitig anwesend sein. Freibad Lindenberg: Das Waldseebad hat bereits seit dem 18. Mai täglich von etwa 13 bis mindestens 20 Uhr geöffnet. Änderungen bezüglich der Hygieneregeln stehen noch nicht fest.

Das Waldseebad hat bereits seit dem 18. Mai täglich von etwa 13 bis mindestens 20 Uhr geöffnet. Änderungen bezüglich der Hygieneregeln stehen noch nicht fest. Freibad Oberreute: Das Freibad ist seit Montag, 31. Mai geöffnet. Die Besucheranzahl ist auf 513 Personen begrenzt.

Das Freibad ist seit Montag, 31. Mai geöffnet. Die Besucheranzahl ist auf 513 Personen begrenzt. Freibad Rentershofen: Vorübergehend ist auch das Freibad in Rentershofen geschlossen. Die Betreiber wollen die Badesaison am 15. Juni einläuten.

Vorübergehend ist auch das Freibad in Rentershofen geschlossen. Die Betreiber wollen die Badesaison am 15. Juni einläuten. Freibad Scheidegg: Das Alpenfreibad Scheidegg empfängt ab dem 3. Juni wieder Gäste.

Das Alpenfreibad Scheidegg empfängt ab dem 3. Juni wieder Gäste. Lindenhofbad Lindau Das Lindenhofbad in Lindau hat bereits seit einigen Wochen geöffnet. Offiziell gilt es als Badeanstalt und nicht als Freibad - bei schlechtem Wetter ist es geschlossen.

Das Lindenhofbad in Lindau hat bereits seit einigen Wochen geöffnet. Offiziell gilt es als Badeanstalt und nicht als Freibad - bei schlechtem Wetter ist es geschlossen. Freibad Oberreitnau/Lindau: Das Freibad Oberreitnau hat ab Montag in Blöcken geöffnet: von 10 bis 12 Uhr, 12.30 bis 15.30 Uhr und von 16 bis 19 Uhr. Die Besucherzahl ist auf 320 Gäste begrenzt. Es gibt keine Saisonkarten, Kinder bis 14 Jahren brauchen eine erwachsene Begleitung.

Das Freibad Oberreitnau hat ab Montag in Blöcken geöffnet: von 10 bis 12 Uhr, 12.30 bis 15.30 Uhr und von 16 bis 19 Uhr. Die Besucherzahl ist auf 320 Gäste begrenzt. Es gibt keine Saisonkarten, Kinder bis 14 Jahren brauchen eine erwachsene Begleitung. Römerbad Lindau: Das Römerbad ist für Vereinsmitglieder ab dem 8. Juni geöffnet und nach Angaben der Vereins entsprechend vorbereitet.

Das Römerbad ist für Vereinsmitglieder ab dem 8. Juni geöffnet und nach Angaben der Vereins entsprechend vorbereitet. Freibad Wasserburg: Das Aquamarin in Wasserburg ist seit dem 21. Mai geöffnet. Der Einlass ist auf 1.620 Besucher begrenzt.

Das Aquamarin in Wasserburg ist seit dem 21. Mai geöffnet. Der Einlass ist auf 1.620 Besucher begrenzt. Freibad Wangen: Voraussichtlich öffnet das Freibad Stefanshöhe wegen Sanierungen und Vorbereitungsarbeiten erst Ende Juni.

Voraussichtlich öffnet das Freibad Stefanshöhe wegen Sanierungen und Vorbereitungsarbeiten erst Ende Juni. Freibad Eglofs-Burg: Die Badestelle am Naturweiher Moorbad in Eglofs-Burg startet am Donnerstag, 11. Juni, in die Freibadsaison. Auch der Kiosk ist bei gutem Wetter geöffnet.

Lesen Sie dazu auch: