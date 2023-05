Vorfreude auf den Sommer: Diese Freibäder öffnen bald im Allgäu

Die Freibäder im Allgäu bereiten sich trotz des regnerischen Wetters langsam auf die neue Saison vor. Welche Bäder öffnen als erstes? Eine Übersicht.

02.05.2023 | Stand: 16:37 Uhr

Auch wenn es das Wetter aktuell nicht vermuten lässt: Die neue Freibadsaison steht im Allgäu bereits in den Startlöchern. Das erste Bad startet bereits am Mittwoch, 10. Mai in die Saison. Andere wollen sich aktuell noch nicht auf einen bestimmten Tag festlegen. Das liegt teilweise an unsicheren Wetterbedingungen, in manchen Bädern aber auch an einem akuten Personalmangel.

Wir haben für Sie zusammengefasst: Wann öffnen die Freibäder im Allgäu?

Wann öffnen die Freibäder im Oberallgäu?

Freibad Kempten : Das Freibad des Cambomare in Kempten hat noch keinen konkreten Öffnungstag festgelegt. Man plane einen Start Mitte oder Ende Mai, je nach Wetterlage, heißt es aus dem Bad. Ab dem 2. Mai können Freibad-Fans aber schon Dauerkarten für die neue Saison an der Freibadkasse kaufen.

: Das Freibad des Cambomare in Kempten hat noch keinen konkreten Öffnungstag festgelegt. Man plane einen Start Mitte oder Ende Mai, je nach Wetterlage, heißt es aus dem Bad. Ab dem 2. Mai können Freibad-Fans aber schon Dauerkarten für die neue Saison an der Freibadkasse kaufen. Freibad Altusried : Das Warmwasser-Freibad in Altusried plant aktuell am Freitag, 19. Mai seine Tore für Besucherinnen und Besucher zu öffnen. Doch aufgrund der aktuellen Wetterlage, könnte sich der Termin laut Betreibern noch nach hinten verschieben. Wenn das Bad geöffnet ist gelten zunächst folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 bis 20 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr.

: Das Warmwasser-Freibad in Altusried plant aktuell am Freitag, 19. Mai seine Tore für Besucherinnen und Besucher zu öffnen. Doch aufgrund der aktuellen Wetterlage, könnte sich der Termin laut Betreibern noch nach hinten verschieben. Wenn das Bad geöffnet ist gelten zunächst folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 bis 20 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Freibad Dietmannsried : Das Freibad in Dietmannsried öffnet am Samstag, 13. Mai. Ab dann hat es montags von 9 bis 19 Uhr und Dienstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

: Das Freibad in Dietmannsried öffnet am Samstag, 13. Mai. Ab dann hat es montags von 9 bis 19 Uhr und Dienstag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Freibad Immenstadt : Am Sonntag, 28. Mai öffnet das Freibad Kleiner Alpsee erstmals im Jahr 2023. An den letzten Mai-Tagen hat das Bad dann von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Von Juni bis August wird die Öffnungszeit bis 20 Uhr verlängert.

: Am Sonntag, 28. Mai öffnet das Freibad Kleiner Alpsee erstmals im Jahr 2023. An den letzten Mai-Tagen hat das Bad dann von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Von Juni bis August wird die Öffnungszeit bis 20 Uhr verlängert. Freibad Altstätten : Das Freibad in Altstätten plant aktuell eine Eröffnung am Freitag, 26. Mai. Da aber aktuell noch Personal für eine Eröffnung fehlt, könnte sich das Datum laut Touristen-Information Sonthofen

: Das Freibad in Altstätten plant aktuell eine Eröffnung am Freitag, 26. Mai. Da aber aktuell noch Personal für eine Eröffnung fehlt, könnte sich das Datum laut Touristen-Information Freibad Fischen: In Fischen öffnet das Erlebnis- und Familien-Freibad voraussichtlich erstmals am Sonntag, 28. Mai. Vom 22. bis 26. Mai können Interessierte von 9 Uhr bis 17 Uhr im Freibad bereits Saisonkarten kaufen. Das Freibad wird im Mai täglich von 10 bis 17 Uhr, von Juni bis August von 9 bis 19 Uhr und im September von 10 bis 17 Uhr geöffnet haben.

Freibad Missen-Wilhams: Das Freibad in Missen-Wilhams hat voraussichtlich ab Freitag, 26. Mai geöffnet.

Das Freibad in Missen-Wilhams hat voraussichtlich ab Freitag, 26. Mai geöffnet. Freibad Rettenberg In Rettenberg öffnet das Freibad am Samstag, 27. Mai und hat dann täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

In Rettenberg öffnet das Freibad am Samstag, 27. Mai und hat dann täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Freibad Burgberg : Wann das Naturbad in Burgberg 2023 öffnet ist bisher nicht bekannt.

: Wann das Naturbad in Burgberg 2023 öffnet ist bisher nicht bekannt. Freibad Wiggensbach : Das Freibad Wiggensbach öffnet voraussichtlich Ende Mai, rund um das Pfingstwochenende. Ein genauer Tag steht aber noch nicht fest.

: Das Freibad Wiggensbach öffnet voraussichtlich Ende Mai, rund um das Pfingstwochenende. Ein genauer Tag steht aber noch nicht fest. Freibad Wertach : Das Starzlachauenbad in Wertach öffnet voraussichtlich an Pfingsten.

: Das Starzlachauenbad in Wertach öffnet voraussichtlich an Pfingsten. Freibad Bad Hindelang : Das Hindelanger Freibad öffnet erstmals am Samstag, 27. Mai.

: Das Hindelanger Freibad öffnet erstmals am Samstag, 27. Mai. Freibad Riezlern Das Freibad Riezlern im Kleinwalsertal hat bisher noch keinen offiziellen Starttermin veröffentlicht.

Wann öffnen die Freibäder im Unterallgäu?

Das Freibad in Fischen. Bild: Günter Jansen

Freibad Mindelheim : Aufgrund von personellen Engpässen steht für das Freibad in Mindelheim noch kein konkreter Öffnungstermin fest. Geplant ist eine Eröffnung Mitte Mai.

: Aufgrund von personellen Engpässen steht für das Freibad in Mindelheim noch kein konkreter Öffnungstermin fest. Geplant ist eine Eröffnung Mitte Mai. Freibad Türkheim : Auch in Türkheim steht bisher kein konkretes Datum fest. Die Betreiber wollen öffnen, sobald sich das Wetter bessert. Dann soll das Bad bei gutem Wetter täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet haben.

: Auch in Türkheim steht bisher kein konkretes Datum fest. Die Betreiber wollen öffnen, sobald sich das Wetter bessert. Dann soll das Bad bei gutem Wetter täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet haben. Freibad Legau Für das Freibad in Legau ist noch noch kein Starttermin für die neue Freibadsaison bekannt.

Für das Freibad in Legau ist noch noch kein Starttermin für die neue Freibadsaison bekannt. Freibad Erkheim: Auch wann das Freibad Erkheim in die Saison startet ist noch unbekannt.

Auch wann das Freibad Erkheim in die Saison startet ist noch unbekannt. Freibad Ottobeuren : Das Freibad in Ottobeuren startet am Samstag, 13. Mai in die Saison und ist dann täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

: Das Freibad in Ottobeuren startet am Samstag, 13. Mai in die Saison und ist dann täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Freibad Kirchberg : In Kirchberg steht noch kein konkreter Öffnungstermin fest. Auch hier wollen die Betreiber die Eröffnung abhängig vom Wetter planen.

: In Kirchberg steht noch kein konkreter Öffnungstermin fest. Auch hier wollen die Betreiber die Eröffnung abhängig vom Wetter planen. Naturfreibad „Bad Clevers“ in Bad Grönenbach : Auch in Bad Grönenbach legen sich die Betreiber noch nicht auf ein Datum fest, sondern wollen die Eröffnung vom Wetter abhängig machen. Grob ist ein Saisonstart Ende Mai geplant.

: Auch in Bad Grönenbach legen sich die Betreiber noch nicht auf ein Datum fest, sondern wollen die Eröffnung vom Wetter abhängig machen. Grob ist ein Saisonstart Ende Mai geplant. Freibad Bad Wörishofen : Bisher ist nicht bekannt, wann das Freibad in Bad Wörishofen 2023 erstmals öffnen wird.

Wann öffnen die Freibäder im Ostallgäu?

Freibad Buchloe Das Freibad in Buchloe soll voraussichtlich Ende Mai öffnen, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Das Freibad in Buchloe soll voraussichtlich Ende Mai öffnen, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Freibad Kaufbeuren Das Freibad im Jordan Badepark Kaufbeuren wird laut Betreiber zwar auf den 15. Mai hergerichtet, wird aber aufgrund der Wetterbedingungen an diesem Tag voraussichtlich noch nicht öffnen. Wann genau das Bad öffnet, wird kurzfristig und wetterabhängig entschieden.

Das Freibad im Jordan Badepark Kaufbeuren wird laut Betreiber zwar auf den 15. Mai hergerichtet, wird aber aufgrund der Wetterbedingungen an diesem Tag voraussichtlich noch nicht öffnen. Wann genau das Bad öffnet, wird kurzfristig und wetterabhängig entschieden. Freibad Neugablonz : Für das Erlebnisbad Neugablonz gelten die gleichen Voraussetzungen wie für das Freibad Kaufbeuren. Trotzdem könnten die beiden Bäder laut Betreiber eventuell auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten öffnen.

: Für das Erlebnisbad Neugablonz gelten die gleichen Voraussetzungen wie für das Freibad Kaufbeuren. Trotzdem könnten die beiden Bäder laut Betreiber eventuell auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten öffnen. Freibad Pfronten Das Alpenfreibad in Pfronten öffnet voraussichtlich an Pfingsten. Das Bad ist ab dann Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 20 Uhr und Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Alpenfreibad in Pfronten öffnet voraussichtlich an Pfingsten. Das Bad ist ab dann Montag, Mittwoch, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 20 Uhr und Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Freibad Nesselwang: Das Alspitz-Bade-Center Nesselwang hat das ganze Jahr über geöffnet. Im Freien gibt es den Naturbadesee. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 10 bis 22 Uhr, Wochenende und Feiertage von 9 bis 22 Uhr.

Das Alspitz-Bade-Center Nesselwang hat das ganze Jahr über geöffnet. Im Freien gibt es den Naturbadesee. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 10 bis 22 Uhr, Wochenende und Feiertage von 9 bis 22 Uhr. Freibad Marktoberdorf : Das Anton-Schmid-Hallen- und Freibad in Marktoberdorf hat in den Schulzeiten dienstags bis freitags von 14.20 bis 20 Uhr, in der Ferienzeit dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr geöffnet und an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

: Das Anton-Schmid-Hallen- und Freibad in Marktoberdorf hat in den Schulzeiten dienstags bis freitags von 14.20 bis 20 Uhr, in der Ferienzeit dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr geöffnet und an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Freibad Obersee : Das Freibad Obersee bei Füssen öffnet voraussichtlich am Pfingstsamstag, 27. Mai - vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

: Das Freibad Obersee bei Füssen öffnet voraussichtlich am Pfingstsamstag, 27. Mai - vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Freibad Halblech: Das Alpenfreibad Trauchgau in Halblech soll im Laufe des Mais öffnen. Wann genau ist noch nicht bekannt.

Das Alpenfreibad Trauchgau in Halblech soll im Laufe des Mais öffnen. Wann genau ist noch nicht bekannt. Freibad Alpsee: Wann genau das Alpenseebad Hohenschwangau öffnet, steht ebenfalls noch nicht fest. Doch auch hier soll es noch im Mai soweit sein.

Das Freibad in Wangen.

Wann öffnen die Freibäder im Westallgäu/Württembergischen Allgäu?

Freibad Leutkirch: Das Leutkircher Freibad Stadtweiher plant ebenfalls eine Eröffnung im Mai. Der genaue Tag ist noch nicht bekannt.

Das Leutkircher Freibad Stadtweiher plant ebenfalls eine Eröffnung im Mai. Der genaue Tag ist noch nicht bekannt. Freibad Heimenkirch: Das Leiblachbad öffnet voraussichtlich ab Samstag, 20. Mai. Für die Saison 2023 können Besucherinnen und Besucher bis zum 7. Mai eine Jahreskarte beantragen.

Das Leiblachbad öffnet voraussichtlich ab Samstag, 20. Mai. Für die Saison 2023 können Besucherinnen und Besucher bis zum 7. Mai eine Jahreskarte beantragen. Freibad Lindenberg: Ab wann am Waldsee in Lindenberg wieder offiziell gebadet werden kann, steht noch nicht fest.

Ab wann am Waldsee in Lindenberg wieder offiziell gebadet werden kann, steht noch nicht fest. Freibad Oberreute: Die Eröffnung des Freibads in Oberreute ist aktuell für Mittwoch, 18. Mai geplant, hängt aber auch noch vom Wetter ab.

Die Eröffnung des Freibads in Oberreute ist aktuell für Mittwoch, 18. Mai geplant, hängt aber auch noch vom Wetter ab. Freibad Scheidegg: Das Alpenfreibad Scheidegg soll Mitte Mai öffnen. Ein konkreter Tag wurde bisher nicht genannt.

Das Alpenfreibad Scheidegg soll Mitte Mai öffnen. Ein konkreter Tag wurde bisher nicht genannt. Freibad Oberreitnau/Lindau: In Oberreitnau ist die Eröffnung für Mittwoch, 18. Mai geplant, aber auch hier in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen.

In Oberreitnau ist die Eröffnung für Mittwoch, 18. Mai geplant, aber auch hier in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen. Römerbad Lindau : Das Römus öffnet erstmals am Samstag, 13. Mai und hat dann täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

: Das Römus öffnet erstmals am Samstag, 13. Mai und hat dann täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Freibad Wasserburg: Das Aquamarin in Wasserburg ist das erste Freibad im Allgäu, das in diesem Jahr öffnet. Los geht es am Mittwoch, 10. Mai.

Das Aquamarin in Wasserburg ist das erste Freibad im Allgäu, das in diesem Jahr öffnet. Los geht es am Mittwoch, 10. Mai. Freibad Wangen: Das Freibad Stefanshöhe startet am Samstag, 13. Mai in die Saison.

Das Leiblachbad Freibad in Heimenkirch im Sommer 2022.

Bei schlechtem Wetter haben viele Freibäder geänderte Öffnungszeiten oder ganz geschlossen. Einige bieten zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten noch ein Angebot für Frühschwimmer an. Genauere Informationen dazu finden Sie auf der jeweiligen Website des Freibades.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 2. Mai 2023