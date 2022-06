Die wichtigsten Infos zu den Freilichtspielen 2022 in Altusried

Endlich wieder Freilichtspiele in Altusried. Wir geben einen Überblick über Termine, Karten und das Programm.

13.06.2022 | Stand: 11:27 Uhr

Nach der Corona-Pause ist es wieder soweit: Die Freilichtspiele in Altusried finden statt. Wir geben einen Überblick über Termine, Tickets und das Stück an sich.

Termin: Wann finden die Freilichtspiele in Altusried statt?

Das Stück „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ wird auf der Altusrieder Freilichtbühne vom 18. Juni bis 21. August aufgeführt. Gespielt wird am Freitag und Samstag um 20 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr.

Wo finden die Freilichtspiele in Altusried statt?

Gezeigt wird das Stück auf der Freilichtbühne, die etwas außerhalb des Ortes liegt. Etwa 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer finden dort Platz.

Welches Stück wird auf der Freilichtbühne 2022 gezeigt?

2022 wird auf der Freilichtbühne das Stück "Schiller und der Bayerische Hiasl - Wir Räuber" gezeigt. Mehr Informationen zum Inhalt des Stücks finden Sie hier.

Tickets für die Freilichtspiele in Altusried: Hier gibt es Karten

Karten für die Vorstellungen gibt es bei unserer Zeitung, unter der Telefonnummer 0831/206 55 55 sowie online unter www.allgaeuticket.de und im Kartenbüro Altusried (Telefon 08373/9 22 00). Dieses ist zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Montag: 10 – 12 und 16 – 18 Uhr

Dienstag: 10 – 12 und 16 – 18 Uhr

Mittwoch: 10 – 12 Uhr

Donnerstag: 10 – 12 und 16 – 18 Uhr

Freitag: 10 – 12 und 15 – 20 Uhr

Samstag: 17 – 20 Uhr

An Aufführungs-Sonntagen: 11 – 14 Uhr

Was kosten die Karten für die Freilichtspiele?

Die Karten für die Freilichtspiele kosten je nach Kategorie und Alter - Erwachsene, Jugendliche, Kinder - zwischen 15 und 45 Euro. Details finden Sie auf der Website der Allgäuer Freilichtbühne.

Wie kommt man zur Allgäuer Freilichtbühne?

Wer nicht mit dem Auto anreisen will, kann auch den Bus nehmen. Diverse Unternehmen bieten Fahrten aus verschiedenen Orten an unterschiedlichen Terminen an, darunter beispielsweise Augsburg, Lochau oder Lindenberg. Eine Übersicht finden Sie hier.

Wie viele Menschen sind an der Entstehung beteiligt?

450 Personen wirken am aktuellen Stück mit, davon 300 auf der Bühne. Wir waren vor Ort und haben hinter die Kulissen geblickt.

Ist die Allgäuer Freilichtbühne barrierefrei?

Auf den Rängen der Freilichtbühne gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer. Außerdem gibt es extra Parkplätze, auf denen man mit dem Parkausweis G parken darf. Von dort gelangt man direkt barrierefrei zu den Rollstuhlplätzen.

Für Menschen, die ein Hörgerät nutzen, gibt es in den Blöcken B und C eine induktive Höranlage. Nähere Informationen dazu bekommt man auch im Kartenbüro in Altusried.

