"Freude auf Freunde: Allgäuer Städte beleben Kontakte ins Ausland wieder - Von Italien, über Frankreich bis Australien

Von Italien bis nach Australien: Viele Allgäuer Kommunen pflegen Kontakte ins Ausland. Corona hat die Begegnungen erschwert. Jetzt sollen sie wieder aufblühen

03.10.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Die junge Bedingung im Café auf dem Piazza del Duomo in Trient (Italien) lächelte etwas verlegen, als ihr die Urlauber-Familie aus dem Allgäu erwartungsfroh ihre Herkunft verriet. „Sie kommen aus Kempten?“, fragte sie. „Oh, das kenn ich gar nicht. Wo liegt das?“ Achselzuckend reagierten auch der Eisverkäufer und die Hotel-Betreiber. Von Kempten hatten sie noch nie gehört. Dabei verbindet die „Allgäumetropole“ seit knapp 35 Jahren eine Partnerschaft mit der norditalienischen Universitätsstadt.

Die genannten Beispiele, erlebt vor Kurzem im Urlaub, sind zwar nicht repräsentativ, deuten aber eine Tendenz an. Auch in umgekehrter Richtung: Längst nicht jeder Allgäuer kann (falls vorhanden) die Partnerstädte seiner Heimatkommune aufzählen oder hat sie gar schon besucht. „Städtepartnerschaften sind keine Massenbewegung. Sie müssen immer wieder neu belebt und gelebt werden“, sagt Lajos Fischer, Kemptens Beauftragter für Städtepartnerschaften.

Die norditalienische Stadt Trento ist schon lange mit Kempten verbunden. Doch nicht jeder weiß um die Partnerschaft. Bild: Ralf Lienert

Die Corona-Pandemie hat die persönlichen Begegnungen von Schülern, Vereinsmitgliedern oder Kulturschaffenden monatelang ausgebremst. Fischer hat mit einer neuen Internetseite versucht, die Bindungen dennoch aufrechtzuhalten. Auf partnerstadt-kempten.eu können Bürger und Bürgerinnen aus den fünf Kemptener Partnergemeinden beispielsweise kreative Beiträge veröffentlichen. Doch Fischer vermisste das zentrale Element: das gemeinsame Lachen, Feiern, Sporteln oder Musizieren. „Das kann kein Internet ersetzen“, sagt auch Ernst Holy, der sich seit Jahren im Städtepartnerschaftsverein Kaufbeuren engagiert. Umso mehr freut er sich, wenn sich die auswärtigen Freunde „wieder im realen Leben sehen können“.

Partnerstädte: Kaufbeuren feiert Mitte Oktober mit Ferrara 30 Jahre Freundschaft

Erster Lichtblick für ihn: die Feier zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft zu Ferrara, zu der Mitte Oktober Vertreter aus der italienischen Stadt erwartet werden. Holys Eindruck von solchen Begegnungen: „Die Menschen verstehen sich sehr schnell. Oft ist es nur die große Politik, die Sand ins Getriebe bringt.“ Sein Engagement sieht er als „kleines Rädchen für ein gemeinsames Europa“. Insgesamt unterhält Deutschland 6500 Städtepartnerschaften in der ganzen Welt. Etwa 90 Prozent davon wurden mit europäischen Städten und Kommunen gegründet.

Nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges sahen die deutsche und viele europäische Regierungen darin eine Möglichkeit zur Versöhnung und für ein „Europa von unten“. Eine der ältesten Städtepartnerschaften im Allgäu knüpften vor 61 Jahren Immenstadt und die französischen Normandie-Gemeinde Lillebonne. Dutzende weitere Verbindungen entstanden in unserer Region.

Memmingen hat acht Partnerstädte. Das ist Rekord im Allgäu. Bild: Thomas Weigert

Bei der Partnerwahl spielten teils gewisse Ähnlichkeiten eine Rolle. So unterhält Oberstdorf enge Verbindungen mit der französischen Gemeinde Megève in den Savoyer Alpen. Beide sind alpine Tourismus- und Wintersportzentren. Kulturelle Gemeinsamkeiten betont eine der jüngsten Städtepartnerschaften in der Region: 2018 besiegelten die Lautenstadt Füssen und die Geigenbauermetropole Cremona (Italien) ihre Freundschaft, die bald auf die Probe gestellt wurde: Als die Provinz Cremona (Lombardei) besonders stark vom Coronavirus betroffen war, spendeten die Füssener 15 000 Euro. In der Zeit des Kalten Krieges entstand die Städtepartnerschaft zwischen Memmingen – dort war damals eine Einheit der US-Luftwaffe stationiert – und Glendale im US-Bundesstaat Arizona.

Ungewöhnliche "Connection": Ottobeuren hat eine Partnerstadt in Australien. Bild: Archiv

Spitzenreiter in Sachen Entfernung ist Ottobeurens Städtepartner Tenterfield: Er liegt über 16 000 Kilometer weit weg im australischen Bundesstaat New South Wales. Auslöser für die kuriose Partnerwahl war ein Auswanderer. Der Unterallgäuer Card Geirhos ließ sich in den 1960er Jahren als Rinderzüchter in Tenterfield nieder. Seit über 20 Jahren fliegen regelmäßig Musiker aus dem Allgäuer Landkreis nach Tenterfield, um dann beim dortigen Bierfest aufzuspielen. Aufgenommen werden sie von lokalen Familien. „Diese Art der Gastfreundschaft“, sagt Organisator Rehinhard Lohr, „kann kein Reisebüro vermitteln.“

Allgäuer Kommunen und ihre Partnerstädte (Auswahl):