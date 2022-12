So können Sie schnell und unkompliziert ihren Mitmenschen vor Weihnachten helfen

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und der Fürsorge. Gerade die kommt in der Adventszeit oft zu kurz. Tipps, um Mitmenschen leicht eine Freude zu bereiten.

23.12.2022 | Stand: 09:20 Uhr

Weihnachten - das Fest der Liebe, der Aufmerksamkeit, der Gemeinschaft mit den Lieblingsmenschen. Weihnachten ist auch das Fest der Fürsorge - doch gerade die hört häufig an der eigenen Haustür auf. Vor allem in der Adventszeit beim Trubel zwischen Weihnachtsmarktbesuch oder Festvorbereitung wird oft vergessen: Anderen auf der Welt geht es nicht so gut wie mir.

Dabei ist es gar nicht so schwer, Mitmenschen mit Kleinigkeiten eine große Freude zu bereiten. Einige Ideen hat die Online-Redaktion der Allgäuer Zeitung zusammengetragen.

1. Helfen Sie Freunden und Bekannten

Was machen die Freunde, die Verwandten, die guten Bekannten über Weihnachten? Geht es denen genauso gut wie mir? Nicht jeder hat eine große Familie, einen entsprechenden Bekanntenkreis, kann sich Weihnachten vor Einladungen kaum retten. Das kann geändert werden: Feiern Sie eine Weihnachtsparty und laden so viele unterschiedliche Menschen wie möglich dazu ein. Es muss ja nicht zwingend Heiligabend sein.

2. Verschenken Sie Zeit und lesen vor

Kinder, denen vorgelesen wird, profitieren auf vielen Ebenen. Auch soziale Kompetenzen werden nachweislich gestärkt, nehmen andere viel leichter mit in die Gemeinschaft. Auch das Gefühl für Gerechtigkeit wird gestärkt. Vielleicht freut sich gerade die Allgäuer Kita um die Ecke über eine Vorlesestunde.

Außerdem: Auch alte Menschen freuen sich über schöne Vorlesestunden. Eine Anfrage beim Altersheim könnte Klarheit bringen.

3. Hunden und anderen Tieren helfen

Vier Pfoten, knuffige Schnauze, aber kein Zuhause: Auch im Allgäu frieren Hunde in der Winterzeit. Nicht jedes Tierheim kann in diesen schwierigen und kalten Zeiten überall den besten Witterungsschutz bieten. Lassen Sie so wenig Vierbeiner wie möglich frieren: alte Decken, Bettlaken, Handtücher, ausgediente Pullover - es hilft alles, was wärmt. (Lesen Sie auch: So feiern die Tiere in den Allgäuer Tierheimen Weihnachten)

4. Jemanden zum Abendessen einladen

Nicht allen Zugereisten fällt es leicht, sich im Allgäu zu integrieren und neue Kontakte zu knüpfen. Schon gar nicht, wenn Menschen den Weg aus einem entfernten Land ins schöne Allgäu gefunden haben. Was Sie tun können? Laden Sie doch eine andere Familie, ein Ehepaar zum Essen ein. Verschiedene Organisationen helfen beim Kontaktaufbau.

5. Kleidung ausmisten, tauschen oder spenden

Jahr für Jahr die gleiche Frage: Was ziehe ich bloß an unterm Tannenbaum? Nichts da. Es muss was Neues her. Das ist oft die Antwort. Außerdem ist bekannt: Zu viel Fast Fashion schadet der Umwelt. Möglich wäre in diesem Jahr das: Tauschen Sie Kleidung mit Freunden oder kaufen Sie das Weihnachtsoutfit im Second-Hand-Laden. Keine Option? Zum Glück gibt es auch Fair Fashion. Natürlich gibt es auch im Allgäu viele Geschäfte mit vielseitigem Angebot an stylischer, ökologisch erzeugter und fair gehandelter Kleidung.

Und wenn der Kleiderschrank schier überquillt mit Klamotten: Ausmisten und nicht erst mit den guten Vorsätzen bis zum Jahreswechsel warten. Der obligatorische Altkleidercontainer um die Ecke ist dabei nicht zwingend die beste Wahl. Sachspenden werden auch bei Kleiderkammern, sozialen Einrichtungen oder Sozialkaufhäusern angenommen.

6. Lebensmittel spenden

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland pro Jahr im Müll. Privathaushalte werfen vor allem Obst und Gemüse, dann Brot und Backwaren sowie zubereitetes Essen in die Tonne. Dabei gibt es in Deutschland immer mehr Menschen, die zu wenig zum Essen haben. Nicht wenige Tafeln im Allgäu stehen unter Druck. Lebensmittelspenden gehen zurück, die Not im Allgäu aber wächst.

Während des ganzen Jahres, vor allem aber in der Weihnachtszeit, organisieren verschiedene Vereine und Organisationen Lebensmittelspendeaktionen. Diese können Unterstützung gut gebrauchen.

7. Immer schön freundlich

Gerade kurz vor Weihnachten sind die Boten, die Botinnen der verschiedensten Paketdienste richtig im Stress. Auf den letzten Drücker online bestellte Geschenke müssen pünktlich zum Fest an die Mann oder die Frau geliefert werden. Freundlichkeit ist also das oberste Gebot. Mindestens.