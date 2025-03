Früherer IHK-Präsident Gerhard Pfeifer feiert einen runden Geburtstag

Er war der bislang einzige IHK-Präsident aus dem Allgäu: Der langjährige Memminger Unternehmer Gerhard Pfeifer hat seinen 70. Geburtstag gefeiert. Er gehört zu den viel beachteten wirtschaftspolitischen Stimmen in der Region.

Als geschäftsführender Gesellschafter prägte der Jubilar die Memminger Pfeifer-Firmengruppe über Jahrzehnte und trieb deren Internationalisierung voran. Später wechselte er in den Beirat. Das Unternehmen Pfeifer, das 1579 gegründet wurde, bietet Drahtseile für Kräne und Aufzüge ebenso an wie Lösungen zum Heben schwerer Lasten. Zudem stattete es Stadien in aller Welt mit seilgetragenen Dachkonstruktionen aus. Im vergangenen Jahr wurde Pfeifer mit seinen über 1400 Arbeitsplätzen an einen Münchner Investor verkauft. Damals hieß es, dass das Unternehmen frisches Kapital brauche.

Gerhard Pfeifer feierte Geburtstag - diese Allgäuer Projekte prägte er

Gerhard Pfeifer war auch außerhalb des Unternehmens vielfältig engagiert. So wurde er nach dem Tod des damaligen IHK-Präsidenten Andreas Kopton im Mai 2023 zu dessen Nachfolger gewählt und hatte dieses Amt bis zur turnusmäßigen Neuwahl im Januar 2024 inne. Zuvor war er stellvertretender IHK-Präsident und stand auch an der Spitze der Regionalversammlung Memmingen/Unterallgäu. Untrennbar mit Pfeifers Namen verbunden ist zudem die Entwicklung des Memminger Flughafens. Pfeifer gehörte zu den Gründungsgesellschaftern und stand zeitweise an der Spitze des Aufsichtsrates. Auch dem Aufsichtsrat der Allgäu GmbH gehörte der Memminger an. Heute engagiert sich Pfeifer unter anderem noch als Beirat in Unternehmen.