Das sind die beliebtesten Frühstückslokale im Allgäu

Ob zu Besuch im Allgäu oder einheimisch, ein ausgedehntes Frühstück in einem Lokal in der Region ist immer ein Erlebnis. Doch wohin? Online-Bewertungsplattformen wie Google, Yelp oder Tripadvisor können eine Orientierung bieten.

Einige Gäste bewerten nach ihrem Besuch das Restaurant. Wir haben nachgeschaut, in welchen Allgäuer Frühstückslokalen sich laut Tripadvisor ein Besuch lohnt.

In unsere Übersicht haben wir keine Lokale mit weniger als zehn Bewertungen aufgenommen. Hotels listen wir außerdem nur auf, wenn auch externe Gäste zum Frühstück zugelassen sind.

Das sind die beliebtesten Frühstückslokale in Kempten

In Kempten bewerten Besucherinnen und Besucher auf Tripadvisor das Pano Brot und Kaffee als das beste Frühstückslokal der Stadt. Neben dem Natur-Sauerteigbrot aus dem Holzbackofen stehen hier etwa Eierspeisen oder Müslis auf der Karte. Wer mag, dehnt das Frühstück zum Brunch aus.

Mit ebenfalls vier Sternen kommt auf den ersten Platz die Sissi Zuckerbäckerei & Cafe. Neben den sieben Frühstücken stehen auf der Frühstückskarte Rühreiervariationen zur Auswahl. Insgesamt gibt es jeweils 85 Bewertungen.

Dahinter folgt das Restaurant Musics. Es bekommt vier Sterne und 73 Bewertungen. Regionale Produkte machen den Großteil des Frühstücksbuffets aus.

Pano Brot und Kaffee: Adresse: Fischersteige 8, Kempten. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 8:30 bis 19:00 Uhr, Sonntag: 9 bis 19:00 Uhr, Feiertage: abweichend. Frühstücksoptionen von 8.30 bis 11.30 Uhr.

Sissi Zuckerbäckerei & Cafe: Adresse: Rathausplatz 13, Kempten. Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 18 Uhr, Feiertage: Ruhetag. Frühstück von Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 Uhr, am Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr.

Musics: Adresse: Kotterner Str. 62, Kempten. Montag bis Freitag 6.30 bis 10 Uhr, Samstag und Sonntag: 6.30 bis 11 Uhr. Weil die Verfügbarkeit der freien Tische abhängig ist von der Anzahl der Hotelgäste, empfiehlt es sich, vorab anzurufen.

Eines der insgesamt sieben verschiedenen Frühstücke in der Sissi Zuckerbäckerei & Cafe. Das Frühstückslokal kommt bei der Bewertungsplattform auf den zweiten Platz in Kempten.

Welche Frühstückslokale in Memmingen am besten bewertet werden

Auf den ersten Platz der beliebtesten Frühstückslokale in Memmingen kommt das Café Martin. Viereinhalb Sterne geben 70 Gäste dem Café. Auf der Frühstückskarte stehen zwölf unterschiedliche Frühstücke. Neben dem Bayerischen Frühstück oder etwa dem Amerikanischen Frühstück steht auch ein individuell zusammengestelltes Frühstück zur Auswahl.

Mit ebenfalls viereinhalb Sternen kommt die Kafferösterei Simon auf den zweiten Platz. Von Montag bis Freitag stehen hier drei unterschiedliche Frühstücke, wie zum Beispiel das Röster Frühstück oder ein vegetarisches Frühstück, auf der Karte.

Das Café Kunz listet das Bewertungsportal gleichfalls mit viereinhalb Sternen. Insgesamt haben 16 Menschen bewertet. Knuspermüsli, Bauernbrot oder Milchreis gibt es hier sogar den ganzen Tag.

Café Martin: Adresse: Roßmarkt 3, Memmingen, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 8 bis 17.30 Uhr, Samstag: 7.30 bis 17.30 Uhr, Feiertage: 9 bis 17.30 Uhr, Montag und Sonntag: Ruhetage. Frühstück von 8 bis 13 Uhr. Um Reservierung wird gebeten.

Kafferösterei Simon: Adresse: Untere Bachgasse 11, Memmingen, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr, Samstag: 9 bis 14 Uhr, Sonntag: Ruhetag. Frühstück von Montag bis Freitag ab 9 Uhr. Um Reservierung einen Tag vorher wird gebeten.

Café Kunz: Adresse: Martin Luther Platz, Memmingen, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag: Ruhetage. Frühstück so lange der Vorrat reicht.

Das beste Frühstück gibt es in Oberstdorf laut Tripadvisor auf einer Alpe

Die Alpe Dornach liegt mit viereinhalb Sternen auf dem ersten Platz der beliebtesten Frühstückslokale in Oberstdorf im Oberallgäu. 670 Gäste haben die Alpe bewertet. In 1.000 Metern Höhe bekommen die Gäste ein Älplerfrühstück mit Backwaren aus einer Holzofenbäckerei und regionalem Aufschnitt.

Vier Sterne bekommt Saschas Kachelofen, die sich aus 378 Bewertungen ergeben. Das Frühstücksbuffet ist von acht bis zehn Uhr aufgebaut. Gegen einen Aufpreis bietet das Frühstückslokal ein gluten- oder laktosefreies Frühstück an.

Auf den dritten Platz der Oberstdorfer Frühstückslokale kommt das Conditorei Café Gerlach. Die Bewertung ist das Resultat aus 189 Bewertungen. Die Brote, Brötchen und Joghurts auf dem Frühstücksbuffet sind alle hausgemacht.

Alpe Dornach: Adresse: Sesselweg 16, Oberstdorf-Tiefenbach. Öffnungszeiten: Täglich von 7.30 bis 23 Uhr. Frühstück täglich von 7.30 bis 10.30 Uhr. Um Reservierung einen Tag vorher wird gebeten.

Saschas Kachelofen: Adresse: Kirchstraße 3, Oberstdorf. Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 20.30 Uhr. Mittwoch und Donnerstag: Ruhetage, ab dem 13. Mai: Dienstag und Mittwoch. Frühstück täglich von 8 bis 10 Uhr. Um Reservierung wird gebeten, gluten- und laktosefreies Frühstück wird nach Voranmeldung serviert.

Conditorei Café Gerlach: Adresse: Metzgerstraße 13, Oberstdorf. Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 18 Uhr, Montag: Ruhetag. Geschlossen am Freitag, 21. März. Frühstück am Samstag, Sonntag und Feiertagen von 9 bis 11.30 Uhr.

Diese Frühstückslokale in Füssen bewerten Gäste auf dem Online-Portal am besten

Mit viereinhalb Sternen belegt der Hirsch den ersten Platz der am besten bewerteten Frühstückslokale in Füssen im Ostallgäu. 446 Bewertungen stehen für dieses Restaurant auf dem Online-Portal. Am Allgäuer Frühstücksbuffet haben Gäste hier eine Auswahl an regionalen Spezialitäten.

Das Cafe Bistro Seaside liegt in Füssen auf dem zweiten Platz. Es wird mit viereinhalb Sternen gerankt, die sich aus 213 Bewertungen ergeben. Von Montag bis Freitag liegt eine Frühstückskarte aus, am Wochenende und am Feiertag gibt es ein Frühstücksbuffet. Es gibt eine große Auswahl an veganen und glutenfreien Angeboten.

Mit ebenfalls viereinhalb Sternen aus 101 Bewertungen kommt das Caffè Lucca auf den dritten Platz in Füssen. Wer ein typisch italienisches Frühstück mit Brioche oder Butterbreze sucht, wird hier fündig.

Restaurant Hirsch: Adresse: Kaiser-Maximilian-Platz 7, Füssen. Öffnungszeiten: Täglich von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17 bis 23 Uhr. Frühstück von 7 bis 10 Uhr. Um Reservierung wird gebeten.

Cafe Bistro Seaside: Adresse: Uferstraße 21, Füssen. Öffnungszeiten: Montag und Dienstag: 9 bis 19 Uhr, Donnerstag bis Sonntag: 9 bis 19 Uhr. Frühstück von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Frühstücksbuffet am Samstag, Sonntag und Feiertag von 9 bis 12 Uhr.

Caffè Lucca: Ritterstraße 9, Füssen. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 8 bis 18 Uhr, Sonntag und Feiertag: 9 bis 16 Uhr. Frühstück bis etwa 14 Uhr.

In welchen Frühstückslokalen in Marktoberdorf laut Tripadvisor ein Besuch lohnt

Fünf Sterne bekommt das Caffè Torino in Marktoberdorf. 22 Gäste haben hier eine Bewertung abgegeben. Hier gibt es ebenfalls ein italienisches Frühstück mit Kaffee, Orangensaft, Butterbreze oder Brioche. Ab dem 1. April eröffnet das Caffè Torino unter neuer Leitung wieder.

Dahinter belegt das Café Restaurant Hotel Greinwald den zweiten Platz der besten Frühstückslokale in Marktoberdorf. Viereinhalb Sterne geben 18 Gäste diesem Café im Durchschnitt. Am Sonntag gibt es zusätzlich zum Schlemmerfrühstücksbuffet Eiervariationen und die Möglichkeit, das Frühstück zu einem Brunch auszudehnen.

Caffè Torino: Adresse: Birkenweg 11, Marktoberdorf. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag: 9 bis 18 Uhr. Montag: Ruhetag. Frühstück den ganzen Tag.

Café Restaurant Hotel Greinwald: Adresse: Georg-Fischer-Straße 22, Marktoberdorf. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 9 bis 18 Uhr, Sonntag und Feiertag: 10 bis 18 Uhr. Montag: Ruhetag. Frühstücksbuffet von Dienstag bis Samstag von 9 bis 11.30 Uhr, am Sonntag von 10 bis 13.30 Uhr.

Dieses Frühstückslokal empfiehlt das Bewertungsportal in Immenstadt

Wer in Immenstadt frühstücken gehen möchte, dem empfiehlt die Plattform das Konditorei-Café Kohlhund. Viereinhalb Sterne sind die durchschnittliche Wertung aus insgesamt 30 Bewertungen. In der Frühstückskarte stehen zwölf Frühstücke, zum Beispiel Plauder- oder das Langschläferfrühstück.

Konditorei-Café Kohlhund: Adresse: Klosterplatz 1, Immenstadt. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag: Ruhetage. Frühstück von Montag bis Freitag den ganzen Tag.

Hier frühstückt man laut dem Online-Portal in Kaufbeuren am besten

Karnbachs Restaurant belegt auf dem Online-Portal Tripadvisor den ersten Platz der Frühstückslokale in Kaufbeuren. Es wird mit vier Sternen bewertet. Sie beruhen auf 37 Bewertungen. Auf dem Frühstücksbuffet stehen zahlreiche regionale Produkte, und soweit es möglich ist, sind die Lebensmittel unverpackt.

Ebenfalls vier Sterne geben im Durchschnitt 61 Gäste dem Restaurant Am Kamin. Hier wartet ein Almfrühstücksbuffet auf die Gäste.

Mit fünf Sternen aus insgesamt 12 Bewertungen kommt das Café Piccolo auf den dritten Platz der beliebtesten Frühstückslokale in Kaufbeuren.

Karnbachs Restaurant: Adresse: Kaiser-Max-Straße 39-41, Kaufbeuren. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 16:30 bis 22:30 Uhr. Montag: Ruhetag im Restaurant. Frühstück täglich von 7.30 bis 11 Uhr, das Buffet ist bis 10 Uhr aufgebaut.

Am Kamin: Füssener Straße 62, Kaufbeuren. Öffnungszeiten: 17.30 bis 21.30 Uhr. Frühstück für externe Gäste von Montag bis Samstag von 6 bis 10 Uhr nach vorheriger Anmeldung.

Café Piccolo: Adresse: Hafenmarkt 16, Kaufbeuren. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 19 Uhr, Samstag: 9 bis 14 Uhr. Sonntag: Ruhetag.

Wie funktioniert Tripadvisor?

Tripadvisor ist eine US-amerikanische Plattform, auf der Nutzerinnen und Nutzer Bewertungen für Restaurants, Unterkünfte, Erlebnisse, Airlines und Kreuzfahrten veröffentlichen. Reiseziele auf der ganzen Welt sind dort hinterlegt.

(Kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 21.3.2025)