Auf Schnee folgt Sonne: Fünf Ideen für Ausflüge am Wochenende im Allgäu

Der Winter klopft bereits an die Tür, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gab es vielerorts im Allgäu den ersten Schnee. Doch die Sonne kehrt nach vielen nebligen Tagen zurück: Das Wochenende soll schön werden - aber auch kalt.

Eine gute Gelegenheit, um die eigenen vier Wände zu verlassen und die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Wir haben fünf Ideen für Ausflüge zusammengestellt, die Sie in den kommenden Tagen unternehmen können. Allein, mit Freunden oder der ganzen Familie.

Herbstliche Wanderungen im Allgäu

Das Allgäu bietet viele Möglichkeiten für Ausflüge und Wanderungen im Herbst. Im Ostallgäu führt eine gemütliche Tour von Pfronten aus auf den Aggenstein. Wer eher im Oberallgäu unterwegs sein möchte, kann beispielsweise auf den Wannenkopf oder das Ofterschwanger Horn wandern. Weitere Vorschläge für Wanderungen im Herbst, bei denen Sie noch einmal Sonne tanken können, finden Sie hier.

Bei Wanderungen lassen sich die letzten Sonnenstrahlen des Jahres genießen. Foto: Leonie Küthmann

Auch wenn der Schnee schön in der Sonne glitzert: Bei winterlichen Wanderungen ist Vorsicht geboten und entsprechende Ausrüstung Pflicht. Wir empfehlen außerdem einen Blick in den Wetterbericht oder auf die Bilder von Webcams der Bergstationen. Alle Tipps zum Wandern im Herbst lesen Sie hier.

Sonnige Spaziergänge um die Allgäuer Seen

Wer wegen des Schnees lieber im Tal bleiben möchte, aber dennoch die erfrischende Luft und warme Sonnenstrahlen genießen möchte: Rund um die Allgäuer Seen gibt es schöne Spazierstrecken. Unweit von Füssen im Ostallgäu bietet der etwa sieben Kilometer lange Rundweg um den Hopfensee eine wunderschöne Aussicht auf die Ammergauer Alpen.

In goldenes Licht getaucht präsentiert sich der Hopfensee bei Füssen im Ostallgäu Herbst. Foto: Benedikt Siegert

Leicht begehbare Rundwege gibt es unter anderem auch am Niedersonthofener See bei Kempten, dem Schwaltenweiher bei Seeg oder dem Großen Alpsee bei Immenstadt. Auswahl an schönen Naturseen gibt es im Allgäu jedenfalls genug. Weitere Spazierwege und leichte Wanderunen rund um Allgäuer Seen mit Routenempfehlungen finden Sie hier.

Wildgehege und Eichhörnchenwald: Tiere füttern im Allgäu

Tiere zu füttern, ist nicht nur für Kinder ein großer Spaß. Im Eichhörnchenwald in Fischen im Oberallgäu können Besucher Nüsse an die kleinen Nagetiere verfüttern. Das offen zugängliche Gelände mit den zutraulichen Eichhörnchen befindet sich im Weidachwald und beheimatet unter anderem auch Eichelhäher und Krähen, die sich an den Besuch von Menschen gewöhnt haben.

Im Weidachwald in Fischen gibt es zahlreiche Eichhörnchen zu entdecken. Foto: Felix Blersch

Nahe dem Unterallgäu gibt es im baden-württembergischen Tannheim bei Memmingen ein Wildgehege, bei dem Tiere mit passendem Futter aus einem Automaten gefüttert werden können. Neben Wildschweinen gibt es Wildschafe und Rehe zu bestaunen. Eine Alternative hält das Ostallgäu bereit: Im kleinen Wildgehege Auerberg bei Bernbeuren können Damwild, Rotwild und Wildschafe beobachtet und gefüttert werden.

Start der Weihnachtsmarkt-Saison im Allgäu

Die Weihnachtszeit naht - und deshalb startet an diesem Wochenende auch in die Weihnachtsmarkt-Saison. Gleich in drei Orten im Allgäu gibt es ab Freitag Glühwein, Geschenke und Leckereien: In Markt Rettenbach (Unterallgäu), Wiggensbach (Oberallgäu) und auf Schloss Kronburg (Unterallgäu).

Der Weihnachtsmarkt in Kronburg ist bereits an diesem Wochenende. Foto: Uwe Hirt (Archivbild)

Die Weihnachtsmarkt-Saison im Allgäu kommt in den kommenden Wochen dann so richtig in Fahrt. Eine Übersicht über alle Weihnachtsmärkte finden Sie hier.

Kalte Tage im Allgäu: Ein Thermenbesuch wärmt auf

Wem es dann doch zu kalt ist: In wohlig warmen Thermen lässt sich ebenfalls ein gemütlicher Tag im herbstlichen Allgäu verbringen. Im Unterallgäu lohnt sich ein Besuch der Therme in Bad Wörishofen, die in der Saison 2022/2023 zur zweitbesten Therme Deutschlands gewählt wurde. Im Ostallgäu gibt es die Kristalltherme in Schwangau, im Westallgäu die Therme in Lindau. Bei unseren österreichischen Nachbarn bietet die Alpentherme Ehrenberg in Reutte Wellnessangebote, Saunas und mehrere Schwimmbecken.

Die Therme Bad Wörishofen feierte in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Foto: Therme Bad Wörishofen

Ein wenig mehr Action gibt es in den Allgäuer Erlebnisbädern, die sich vor allem für einen Besuch mit der ganzen Familie eignen. Im Oberallgäu stehen hier das Cambomare in Kempten und das Wonnemar in Sonthofen zur Auswahl.

Welche Veranstaltungen und Events es dieses Wochenende im Allgäu gibt, erfahren Sie hier.