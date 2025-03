Fünf Jahre später: So erlebten AZ-Redakteure den ersten Corona-Lockdown

Plötzlich herrschte Alarmstimmung: Im Frühling vor fünf Jahren brachte die Corona-Pandemie das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen. Fast wöchentlich wurden von der Politik neue Schutzmaßnahmen verordnet. Der erste Corona-Lockdown trat am 22. März in Kraft. Vorsicht wurde erste Bürgerpflicht. Die Maske zum Sinnbild für eine prägende bis heute höchst umstrittene Ära in der Geschichte der Bundesrepublik. Zunächst schien das Virus weit weg. Doch das änderte sich in unserer Region am 29. Februar 2020, als die Behörden den ersten Corona-Fall im Allgäu meldeten. Ein damals 39-Jähriger hatte sich in einer Risikoregion in Italien angesteckt. Auch aus anderen Allgäuer Orten wurden bald Infektionen gemeldet, ehe sich am 15. März der erste Allgäuer Corona-Todesfall in einem Seniorenheim ereignete. Während sich viele um ihre Gesundheit ängstigten, sorgten sich andere um die Grundrechte. Hier blicken AZ-Redakteurinnen und Redakteure auf persönliche Erlebnisse in der Corona-Zeit zurück.

Markus Raffler, Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung.

Der Wert der guten Nachricht - Von Markus Raffler

Wie sollen Journalisten vernünftig arbeiten, wenn ihre entscheidende Stärke, der direkte Kontakt zu den Menschen jäh unterbrochen ist – wenn Kommunikation nur noch distanziert per Telefon oder E-Mail funktioniert? Es hat eine Weile gedauert, bis die über 70 Redakteure und Volontärinnen unserer Zeitung die neuen Spielregeln verinnerlicht hatten. Aber nicht nur unsere Arbeitsweise wurde durch die Pandemie auf den Kopf gestellt: Statt um Termine oder Pressekonferenzen ging es in unseren Redaktionen plötzlich viel öfter um die Sorgen, Nöte und Hoffnungen der Allgäuer - und um das Ziel, ein zuverlässiger Kompass zu sein in einer Zeit fehlender Orientierung. Fünf Jahre nach Beginn der Pandemie muss man selbstkritisch einräumen: Dieses selbstgesteckte Ziel haben wir nicht immer erreicht. Wir haben bei der Berichterstattung in dieser Ausnahmesituation Fehler gemacht. Wir haben manche Nachricht vorschnell und mit zu viel Wucht verbreitet. Wir haben die Entscheidungen von Politik und Gesundheitsbehörden nicht immer kritisch genug hinterfragt. Und wir haben unseren Leserinnen und Lesern nicht immer die gesamte Bandbreite der Fakten und Meinungen zugänglich gemacht. Wir sind sicher, etliche dieser Fehler mit dem Wissen von damals heute nicht zu wiederholen. Und noch etwas haben wir wieder zu schätzen gelernt: den Wert guter Nachrichten. Was wäre die Welt angesichts der vielen Krisen um uns herum ohne Zuversicht?

Hilflose Politiker, hilfsbereite Hände - Von Felix Futschik

Schockmoment: Kurz vor Weihnachten 2020 verschärfte die Politik wegen der hohen Infektionszahlen nochmal massiv die Regeln. Die Folge: Am Weihnachtsfest musste man ab 21 Uhr in den eigenen vier Wänden sein. In der Praxis bedeutete das: Kaffee und Kuchen sowie ein frühes Abendessen waren okay - der Abend durfte aber nicht zu lange werden. Schockiert hat, wie hilflos die Politiker offenbar zu diesem Zeitpunkt im Umgang mit der Pandemie waren. Sie beschlossen Regeln, die an der Lebensrealität der Menschen vorbeigingen.

Lichtblick: Die Hilfsbereitschaft unter den Menschen. Wir reisten 2022 für zwei Wochen nach Großbritannien. Vermutlich in London steckte sich meine Frau mit Corona an. Die Krankheit brach aus, als wir in Schottland ankamen. Die Besitzerin des kleinen Hotels reagierte ruhig und gelassen. Sie versorgte uns auf dem Zimmer mit stärkendem Essen, buchte anreisende Gäste um, damit wir länger als geplant bleiben konnten, und gab uns das Gefühl: Ich bin für euch da.

Die Polizei kontrollierte an touristischen Hotspots, ob die Corona-Regeln eingehalten wurden.

Ohne (Galgen-)humor ging es nicht - Von Simone Härtle

Schockmoment: Die Erkenntnis, wie sehr das Regel-Wirrwarr aus den Rudern gelaufen ist, war weniger ein Schock, aber man brauchte schon eine gute Portion Galgenhumor, um nicht zu verzweifeln. Im November 2021 war ich für eine Reportage mit der Polizei auf „Corona-Streife“. In einer Spielhalle trug ein Mann am Billard-Tisch keine Maske – an Tischen war das nicht nötig. Es entspann sich eine aber rege Diskussion darüber, ob denn ein Billardtisch als normaler Tisch zu werten sei. Da half auch der mitgebrachte Regel-Ordner der Beamten nicht weiter. Letztlich musste sich das Landratsamt am Folgetag mit der Causa befassen und der Mann wurde angezeigt.

Lichtblick: Monatelang saß ich alleine im Homeoffice, Konferenzen mit Kamera und Mikrofon wurden nach und nach zum Standard. In dieser Zeit habe ich fast täglich per Videotelefonie mit meiner Schwester in München gesprochen, die auch Zuhause festsaß. Ein bisschen Ratschen, zusammen Lachen. So häufig wie damals sehen wir uns heute nicht mehr.

Umzug als Zerreißprobe - Von Alexandra Hartmann

Schockmoment: Ein Umzug kostet ohnehin viele Nerven: Transporter organisieren, ausräumen, streichen, wer hilft beim schleppen? Im Frühjahr 2021 kostete mich mein Umzug den letzten Nerv. Da Möbelhäuser geschlossen hatten, wurden die neuen Stühle auf dem Bildschirm ausgewählt und – ohne vorheriges Probesitzen – per „Click and Collect“ geholt. Dann wuchs die dritte Welle rasant an. Während ich die Tage bis zum Umzugstermin herunter zählte, stieg die Inzidenz jeden Tag nach oben. Kurz vorher wurden dann die Kontaktbeschränkungen verschärft. Um die Möbel in den vierten Stock zu tragen, blieb der Personenkreis aus einem Haushalt.

Lichtblick: Das Zurückerlangen von Freizeitaktivitäten war ein tolles Gefühl. Genau erinnere ich mich an den ersten Museumsbesuch mit Maske, ein Essen im Biergarten mit Freunden nach der Quarantäne oder die erste Reise. Was in einem schnelllebigen Alltag mit schier unbegrenzten Möglichkeit oft verschwimmt, war auf einmal wieder etwas Besonderes.

Spielplätze waren nicht mehr betretbar.

Spielplatzverbot und Küchenfeiern - Von Tobias Schuhwerk

Schockmoment: Frühjahr 2020: Über Nacht war der Lieblingsspielplatz unserer Kinder in der Innenstadt mit Gittern verriegelt worden. „Corona-Infektionsgefahr. Spielanlage bis auf weiteres gesperrt“, hieß es auf einem Schild. Meine Tochter weinte. Es war völlig surreal und beängstigend. Jetzt war das Virus also auch bei uns. Was würde als nächstes kommen? Heute wissen wir: Was die Verordnungen betrifft, noch sehr viel mehr. Ich erinnere mich an einen Fall im Ostallgäu: Fünf Jugendliche wurden angezeigt, weil sie Tischtennis-Rundlauf spielten. Verrückt.



Lichtblick: Die Lockdown-Küchenpartys mit unseren beiden damaligen Nachbarn. Wir veranstalteten Mottoabende, bei denen Menüs nach Rezepten aus unseren Urlaubsregionen gekocht wurden: italienische, thailändische, amerikanische, nordische, slowenische, usw. Diese Abende waren echte Höhepunkte im Pandemie-Alltag. Ausgerechnet während der Corona-Zeit, die uns alle ja weitgehend isolierte, entstand Nähe und eine bis heute andauernde Freundschaft.

Angstschweiß und Entschleunigung - Von Marina Kraut

Schockmoment: Die sonst harmlose Fahrt mit einem Transporter zu einer Freundin entpuppte sich als 30-minütige Angst-Schweiß-Tortur. Die besagte Freundin hatte ihren 25. Geburtstag – auch bekannt als „Schachtelfest“. Wir, also ihre Freundinnen, wollten es uns nicht entgehen lassen, ihr heimlich Schachteln vor die Tür zu legen. Knapp vor der Ausgangssperre und zu zweit im Wagen, wo doch eigentlich der Abstand zwischen uns hätte größer sein müssen, fuhren wir los. Immer in der Angst, von der Polizei entdeckt und angehalten zu werden. Was für ein psychischer Stress.

Lichtblick: Weil alles stillstand, war jeder gezwungen, zu entschleunigen. Keine Termine, keine Pflichtveranstaltungen, keine Hektik. Und ganz automatisch wurde so das Wesentliche wieder mehr wertgeschätzt. Enge Freunde meldeten sich öfter, die Familie hielt zusammen. Jede „ich vermisse dich“-Nachricht war so ehrlich gemeint, wie lange nicht. Und diese engen Kontakte halfen schlussendlich auch, über kurioses auch mal lachen zu können.

Nach dem Entsetzen der meditative Alltag - Von Andreas Berger

Schockmoment: Sarg an Sarg, Dutzende, Hunderte stehen in Reih und Glied. Die Bilder aus der norditalienischen Stadt Bergamo, die im März 2020 in unserer Zeitung und in den Fernsehnachrichten zu sehen sind, erschüttern mich. Das also ist Corona. Und es kommt näher. Wird es bald überall auf der Welt so aussehen? Entsetzlich. Endzeitstimmung. 6000 Menschen sollen damals in wenigen Wochen in Bergamo und Umgebung der Pandemie zum Opfer gefallen sein. Der Abtransport vieler der Toten mit Militärtransportern zu Krematorien hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt.

Lichtblick: Mehrere kleine Lichtblicke gab es im Alltag. Dinge, die vor Corona vielleicht genervt haben oder von wenig Interesse waren, halfen plötzlich, die trüben Tage zu überstehen: Einkaufen, Spazierengehen, Gartenarbeit, der Gang zum Wertstoffhof. Daraus hat sich bis heute eine Art Meditationsübung entwickelt: Konzentriere dich auf das, was gerade ist. Und sei es der Löwenzahn, der zum 20. Mal an derselben Stelle ausgestochen werden will.

Während der Pandemie kam es im ganzen Allgäu zu zahlreichen Demonstrationen - wie hier in Kempten.