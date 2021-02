Österreichischer Grenzpolizist löscht Brand am Lechufer in Füssen-Ziegelwies

Eigentlich war der Polizist für die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze im Einsatz. Doch als er den Brand sah, schritt er zur Tat.

24.02.2021 | Stand: 13:34 Uhr

Ein österreichischer Polizeibeamter hat am Montagnachmittag einen Brand am Lechufer in Füssen-Ziegelwies gelöscht. Laut Polizei brannte dort gegen 16.45 Uhr eine Böschung am nördlichen Ufer gegenüber des Walderlebniszentrums.

Der junge Polizist war dort für eine Kontrolle an der deutsch-österreichischen Grenze im Einsatz. Er bemerkte das Feuer, das drohte, sich wegen der trockenen Fläche auszubreiten. Zusammen mit weiteren Kollegen löschte der Polizeibeamte das Feuer mit einem Feuerlöscher. Außerdem tränkte er Teile seiner Uniform im Lechwasser, um mit diesen den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Nachdem der Brand gelöscht war, informierten die Beamten ihre bayerischen Kollegen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den verdächtigen Jugendlichen

Laut Polizei sind aktuell besonders drei Jugendliche, die dort mit ihrem Hund unterwegs waren, verdächtig. Sie hatten vergebens versucht den Brand zu löschen und flüchteten in Richtung Lechfall als die Polizeibeamten eintrafen. Die Polizei Füssen bittet um Hinweise zum Brand und den verdächtigen Jugendlichen. Wer diese am Montagnachmittag im Bereich Lechfall/Faulenbach gesehen hat, soll sich bei der zuständigen Polizeiinspektion melden. Außerdem bedankt sich das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West für den Einsatz der jungen Kollegen aus Österreich.

