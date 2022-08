16-Jährige bei Unfall auf Sommerrodelbahn bei Schwangau verletzt

Bei einem Unfall auf einer Sommerrodelbahn bei Schwangau wurde gestern am Sonntag eine 16-Jährige verletzt. Was die Polizei dazu sagt.

22.08.2022 | Stand: 13:48 Uhr

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am frühen Sonntagabend. Bei den Unfallbeteiligten handelte es sich demnach um eine Familie, die einen gemeinsamen Ausflug machte. Die beiden acht und neunjährigen Cousins fuhren hintereinander mit jeweils einem Rodel die Bahn hinunter.

Als der vorne fahrende Achtjährige bremste, fuhr ihm sein Cousin auf den Rodel auf.

Unfall auf Sommerrodelbahn bei Schwangau: Auf stehenden Rodel aufgefahren

Nach dem Aufprall stiegen die Jungs aus und beließen ihre Rodel in der Bahn. Die hinter ihnen fahrende 16-jährige Schwester des Achtährigen bemerkte dies zu spät und fuhr ebenfalls in die stehenden Rodel. Dabeii verletze sie sich am Fuß. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

