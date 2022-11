25 Bauplätze in Prem - Bürgermeister: "Hoffentlich zu normalen Preisen"

Eigentlich stand das Baugebiet bereits kurz vor der Erschließung. Dann wurden die Kosten zu hoch. Nun hat sich eine neue Möglichkeit eröffnet.

30.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

In der rund 900-Einwohner großen Gemeinde Prem wird Wohnraum für Einheimische geschaffen. Neben dem Neubau der „Alten Schule“ sollen auch insgesamt 25 neue Bauplätze entstehen. „Wir waren in letzter Zeit fleißig zu Gange, dass wir das Thema zu hoffentlich normalen Preisen verwirklichen können“, sagte Bürgermeister Andreas Echtler.

Wo gibt es Baugrundstücke im Allgäu?

Neben dem bereits fertig bebauten Wohngebiet Mühlfeld I sollen nun in der unmittelbaren Nachbarschaft zwei weitere Baugebiete folgen: Mühlfeld II und III. Mühlfeld II (sechs Bauplätze) war schon vor rund eineinhalb Jahren kurz vor der Erschließung, wurde aber aufgrund der zu großen Auflagen und den daraus resultierenden, hohen Kosten für die möglichen Grundstückskäufer zurückgestellt. Nun konnten weitere Flächen, das zukünftige Baugebiet Mühlfeld III, erworben werden. Die Erschließung im Gesamten minimiere die Kosten laut Echtler nun wesentlich. „Mit dieser Gesamtlösung sind wir nun guter Dinge, dass das reibungslos durchgeht“, so Echtler, der im regelmäßigen Austausch mit den zuständigen Ämtern ist.

(Lesen Sie hier, kommt es doch noch zur Bebauung am Dreitannenbichl?)

„Im südöstlichen Bereich ist nahezu alles identisch geblieben“, sagte der zuständige Planer vom Planungsverband Region Oberland. Aufgrund der neuen Flächen konnte mit dem Baugebiet Mühlfeld III parallel an das bestehende Baugebiet Mühlfeld I angeschlossen werden. In puncto Straßenverlauf hat das Planungsbüro in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt mit der Straße „gespielt“. Die geschwungene Straßenführung solle den Verkehr durch das Wohngebiet abbremsen. Eine Linksabbiegespur auf der Kreisstraße ist bereits eingeplant.

Baugebiet in Prem: Rückhaltebecken ist geklärt

„Dadurch, dass die Straße nach innen verlegt wurde, konnten wir zum Ortsrand hin auch ein Sickerbecken für das Niederschlagswasser anlegen“, erklärte Richter. Dieses etwa ein Meter tiefe Sickerbecken könne dann mit kleinen Gehölzgruppen bepflanzt werden, um einen ansehnlichen Ortsrand entstehen zu lassen. Insgesamt gebe es in diesem Baugebiet dann zwei Rückhaltebecken und eine Versickerungsmulde.

Das Rückhaltebecken im Nordosten (am Baugebiet Mühlfeld II) dient laut Richter fast ausschließlich dem Niederschlagswasser, das vom Hang herkommt. Die anderen zwei Becken dienen dem Niederschlagswasser, das auf dem Gebiet selbst anfalle. „Aufgrund der topographischen Lage ist es nötig, diese Versickerung- und Rückhaltebecken vorzuhalten“, sagte Richter. In Bezug auf die Bebauung von Mühlfeld III habe man sich am Baugebiet Mühlfeld II orientiert. Es werde ein Wohngebiet mit zwei Vollgeschossen. In beiden Baugebieten entstehen insgesamt 25 Bauplätze, die Grundstücke variiere zwischen 450 und 850 Quadratmetern.

Bis zu drei Wohnungen pro Haus sind in Prem möglich

Bis zu drei Wohneinheiten sind bei den Häusern mit Satteldächern möglich, wobei die maximale Ausnutzung aufgrund des Stellplatzschlüssels nur auf den größten Grundstücken möglich sein werde. „Wir haben die drei Wohneinheiten deshalb gewählt, damit man die Möglichkeit hat, nachzuverdichten“, so Richter. In der Sitzung wurde der alte Satzungsbeschluss für Mühlfeld II vom 15. Juni 2021 aufgehoben und ein gesamter Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss einstimmig festgelegt. Bürgermeister Andreas Echtler hofft, nach der Resonanz des Bauamtes in Weilheim zeitnah Ergebnisse präsentieren zu können.