Nur wer Getestet oder Geimpft ist, darf ab Mittwoch in den Einzelhandel zum Einkaufen. Ladeninhaber in Füssen und Pfronten zweifeln an der Umsetzung.

07.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Es ist wieder nicht klar, wie es geregelt werden soll.“ Günter Herrmann muss in seinen Modegeschäften in der Füssener Innenstadt ab Mittwoch die 2G-Regel einführen. Denn shoppen darf in Bayern dann nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Doch wie die Kontrollen der Kunden ablaufen sollen, das ist nicht nur dem Füssener noch nicht ganz klar. Erneut sei das „Wie“ das Problem.