300 Hirten und Gäste feiern bei Älplerletze das Ende des Alpsommers im Allgäu

Mit einem Berggottesdienst endet traditionell der Alpsommer im Allgäu. Zur Älplerletze, die heuer am Hahnenkamm bei Reutte stattfand, kamen 300 Gäste.

24.09.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Der letzte Tag eines Hirten, bevor es nach einem ereignisreichen Sommer wieder ins Tal geht, heißt in der Mundart „Älplerletze.“ Dieser Anlass wurde am Sonntag wieder in der Region gefeiert. Und zwar bei einer Bergandacht am Hahnenkamm bei Reutte. 300 Hirten und Gäste fanden sich an der Bergstation zu einer Andacht ein, die vom Höfener Diakon Patrick Gleffe zelebriert wurde.

Älplerletze im Allgäu: Hirten danken für Bergsommer

Umrahmt wurde der Gottesdienst von rund 40 Alphornbläsern und Schellenschwenkern aus dem Schweizer Kanton Graubünden. Die Eidgenossen sorgten mit ihren 25 Kilo schweren Schellen für ein ganz besonderen Ausklang des Alpsommers im Allgäu.

Alpwirtschaftlicher Verein im Allgäu spricht Dankeswort

Michael Honisch, Geschäftsführer des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu, sprach den Hirten am Sonntag seinen Dank aus: "Viel Verantwortung, viel Entbehrung und Verzicht, aber auch viel Leidenschaft und Liebe für die Heimat ist nötig, wenn man eine Alpe bewirtschaftet", sagte Honisch. Bei den Viehscheiden im Allgäu seien heuer wieder rund 30.000 Stück Vieh ins Tal getrieben worden. Dafür, dass der Sommer ohne größere Unglücke verlief, dankten die Älpler am Sonntag gen Himmel.