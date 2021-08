3,5 Millionen Euro für IT-Ausbildungszentrum

Die Firma ept, die Standorte in Peiting und Buching betreibt, setzt in Zukunft noch mehr auf junge Leute. Geplant ist ein IT-Ausbildungszentrum und mehr Azubis.

25.08.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Mit 3,5 Millionen Euro an Investition rechnet der ept-Geschäftsführer über die nächsten zehn Jahre bei diesem Projekt: In Peiting soll nämlich ab September 2022 ein neues IT–Ausbildungszentrum entstehen. Eigene Ausbilder sollen dabei die Betreuung der Ausbildung übernehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, das auf Leiterplatten-Steckverbinder spezialisiert ist.

Zu Beginn werden die Berufe Fachinformatiker für Systemintegration und Kaufmann und -frau für IT-Systemmanagement angeboten. Ab dem Jahr 2023 soll der Beruf der Fachinformatiker für Anwendungstechnik hinzukommen. Außerdem ist ein duales Studium zum Wirtschaftsinformatiker inklusive der Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration oder für Daten- und Prozessanalyse möglich. Planmäßig sollen bis zum Jahr 2030 insgesamt 22 Auszubildende und Studierende des IT-Bereiches fertig werden.

Firma ept will die Zahl der Azubis steigern

Dementsprechend steigt die Gesamtanzahl der Azubis über alle Berufsbilder bei ept weiter an. Im Gegensatz zu 2021 mit 31 Neuanfängern sollen 2022 gleich 36 neue Auszubildende starten und in 2023 sollen es sogar 37 sein. Aktuell befinden sich innerhalb der ept-Gruppe bereits über 150 junge Menschen in Ausbildung, deren Zahl nun durch die neu hinzustoßenden IT-Azubis nochmals wachsen wird. (Lesen Sie auch: Sind die jungen Leute zu bequem? Betriebe im Ostallgäu suchen nach Azubis)

Da der Bedarf an IT-Fachkräften momentan enorm hoch ist, sind sowohl die Übernahmechancen, als auch die generellen Berufsmöglichkeiten von IT-Fachleuten nach einer Ausbildung vielversprechend. Mit dem neuen Angebot möchte ept jungen Männern und Frauen, die sich für moderne Informationstechnik interessieren, noch bessere Zukunftsperspektiven bieten. Was unterscheidet die einzelnen IT-Bildungsgänge voneinander?

Grundsätzlich steht bei allen IT-Berufen der Umgang mit IT-Hard- und Software im Mittelpunkt. Fachinformatiker für Systemintegration planen und konfigurieren IT-Systeme, richten diese also ein und betreiben beziehungsweise verwalten sie. Die Anwendungsentwickler hingegen entwickeln Funktionen oder auch Programme für die Abwicklung und Automatisierung firmeninterner Abläufe, die sogenannten Geschäftsprozesse. Die IT-Kaufleute wiederum sind zudem für kaufmännische Aufgaben zuständig, wie das Abwickeln von Bestellprozessen oder die Planungssoftware als Service für das interne Projektmanagement. Auch für Studierende gibt es mit den beiden neuen dualen Studiengängen jetzt mehr Möglichkeiten.

Eigenen Nachwuchs fördern

Bei ept freut man sich auf neue Auszubildende im neuen IT-Zentrum. „Wir möchten damit engagierten jungen Menschen noch mehr Chancen auf eine gute Ausbildung in einem gefragten Berufszweig ermöglichen“, meint Personalleiter Joachim Ruber und fügt hinzu: „Natürlich freuen wir uns ebenso darüber, bald noch mehr kompetenten eigenen Nachwuchs im Bereich Informationstechnologie im Unternehmen zu haben.“

Die Aussichten sind bei ept auch für das Sammeln von neuen Erfahrungen sehr gut: Neben dem Einsatz in den drei deutschen Werken und Austauschprogrammen mit anderen Unternehmen, erhalten Mitarbeitende auch häufig die Gelegenheit, sich an ausländischen Standorten auszuprobieren, wie beispielsweise bei der Niederlassung in den USA.