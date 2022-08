50 Jahre vereint durch gemeinsame Aktivitäten

Das Ehepaar Angot und Jürgen Edelmann aus Eisenberg feiert Goldene Hochzeit. Gemeinsam gehen sie gerne wandern – auch in ihrem Heimatort.

28.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Heute können in Eisenberg die Eheleute Angot und Jürgen Edelmann das schöne Fest der Goldenen Hochzeit begehen. Eisenberg ist seit 1998 die Wahlheimat der Eheleute, die sich hier sehr wohl und gut angenommen fühlen. Am Jubiläumstag werden die Edelmanns den Festtag im Tannheimer Tal ohne großes Feiern begehen, da ihre beiden Töchter in Hamburg und München leben und dort arbeiten. Angot und Jürgen Edelmann heirateten am 28. August 1972 in Füssen. Angot wurde 1947 in der Oberpfalz geboren, kam, 1949 nach Seeg und 1953 nach Füssen.

Die Stadt Füssen spielte eine wichtige Rolle

Sie wurde in Füssen zur Friseurin und später zur Kosmetikerin ausgebildet und übte diesen Beruf bis zum Eintritt in den Ruhestand aus. Jürgen wurde 1945 in Thüringen geboren und ist 1959 mit seiner Familie nach NRW und 1963 nach Füssen übergesiedelt. Hier war er bis 1966 beim BRK als Buchhalter und Sanitäter und in einem Füssener Bauunternehmen als Kaufmännischer Angestellter bis zum Eintritt in den Ruhestand tätig.

Jürgen hat in Füssen sehr viele Freunde und Fans: Er spielte als Gitarrist ab 1966 in einer Füssener Band. In dieser Zeit vertiefte sich auch die Freundschaft zu Angot, die er dann 1972 an den Traualtar führte. In den Jahren 1974 und 1980 wurde je eine Tochter geboren. Beide Partner frönen leidenschaftlich dem Reitsport, sind aber auch sehr viel in den Allgäuer und Tiroler Bergen unterwegs, wo es wohl kaum einen Gipfel gibt, den sie nicht bestiegen haben. In der Zwischenzeit zählt auch das Mountainbike und das Nordic Walking zu den geliebten Hobbys. Besonders gerne wandern sie rund um den Schlossberg und genießen dann eine gemütliche Einkehr auf der Schlossbergalm.