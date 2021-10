Mann stürzt vom Tegelberg-Klettersteig 50 Meter in den Tod

Ein 63-jähriger Mann ist im Klettersteig am Tegelberg abgestürzt und gestorben. Seine Frau war mit der Bahn auf den Berg gefahren. Die Polizei ermittelt.

26.10.2021 | Stand: 14:21 Uhr

Ein 63-jähriger Mann ist am Montagmittag im Klettersteig am Tegelberg abgestürzt und gestorben. Etwa 50 Meter war der Mann frei gefallen und anschließend weiter bergabwärts gerutscht, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Zeugen hatten den Absturz laut Polizei beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Diese flogen mit einem Rettungshubschrauber zum Tegelberg.

Die Retter konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Kriseninterventionsteam betreute die Ehefrau des 63-Jährigen, die mit der Bergbahn auf den Tegelberg gefahren war.

Alpine Einsatzgruppe der Polizei ermittelt

Die alpine Einsatzgruppe der Polizei übernahm die Bergung und ermittelt zum Unfallhergang. Auch ein Polizeihubschrauber sowie die Bergwacht Füssen waren bei der Bergung im Einsatz.

