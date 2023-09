81-Jähriger wird weiter im Kenzengebiet vermisst

Der Wanderer ist vor über einer Woche verschwunden. Polizei in Füssen bittet weiter um Hinweise.

19.09.2023 | Stand: 13:20 Uhr

Noch keine Spur vom 81-jährigen Wanderer aus Halblech, der seit über einer Woche im Kenzengebiet vermisst wird. Auch groß angelegte Suchaktionen am vergangenen Freitag und am Wochenende blieben erfolglos, teilte Füssens Polizei-Chef Edmund Martin auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Polizei sei weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Mit dem Bus zur Kenzenhütte gefahren

Seit Montag (11. September) wird der Mann vermisst. Er ist 1,68 Meter groß, schlank, hat kurzes, graues Haar und trug eine kurze helle Hose, einen grünen Pullover und braune Bergschuhe aus Leder. Laut Polizei hat er einen kleinen roten Rucksack bei sich. Der Mann war mit dem Kenzenbus zur Kenzenhütte gefahren und wollte entweder die Kesselrunde gehen oder die Hochplatte überschreiten. Als er am Montagabend immer noch nicht zurückgekehrt war, wurde er gegen 19.25 Uhr als vermisst gemeldet. Sofort startete eine Suche, die am Dienstag noch ausgeweitet wurde.

Groß angelegte Suchaktionen

Angehörige mehrerer Bergwachten, die Polizei, ein Hubschrauberteam mit Wärmekamera, eine Drohne und Hundeführer waren im Einsatz - fast 40 Personen beteiligten sich an der Suche, sagt Polizei-Chef Martin. Aufgrund von eingegangenen Hinweisen wurde auch am Freitag und am Wochenende mit großem Aufgebot nach dem 81-Jährigen gesucht, jedoch ohne Erfolg. Auch die Auswertung von hunderten Drohnenbildern brachte bislang noch kein Ergebnis.

Daher gilt weiterhin der Aufruf: Wer Hinweise auf den Vermissten hat, wer ihm begegnet ist, soll sich bei der Polizei in Füssen unter Telefon 08362/9123-0 melden.