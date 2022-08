9000 Euro teures Rennrad am Weißensee gestohlen - Polizei sucht Zeugen

9000 Euro: Auf diesen Wert schätzt die Polizei ein Rennrad, das am Weißensee bei Füssen gestohlen wurde. Die Ermittler suchen nach Zeugen des Diebstahls.

12.08.2022 | Stand: 13:35 Uhr

9000 Euro ist ein Rennrad teuer, das ein Unbekannter in Weißensee bei Füssen gestohlen hat. Der 70-jährige Eigentümer hatte sein hochwertiges Rad auf dem Parkplatz des Weißensees vor einem Kiosk abgestellt und an einer Laterne angekettet. Als er laut Polizei nach etwa einer Stunde zurückkehrte, lag lediglich das aufgebrochene Fahrradschloss am Boden.

Hochwertiges Rennrad gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Laut Angaben des Bestohlenen handelt es sich um ein Rennrad der Marke "Light Speed". Das Fahrrad ist silberfarben und hat auffällige Räder. Den Wert schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro. Hinweise nimmt die Füssener Polizei unter Telefon 08362/91230 entgegen.

