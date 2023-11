ABC Nesselwang hat Zuwachs aus Pfronten gut bewältigt

Das Bad hat in seinem 25. Jahr besondere Herausforderungen zu bestehen. Gefeiert wird das Jubiläum nicht: Der Blick geht nach vorne.

Von Anton Reichart

25.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Es wächst und wächst. Weniger an Gebäuden, dafür umso mehr an Gästen: Das Nesselwanger Alpspitz-Bade-Center (ABC) stellt sich auch in seinem 25. Jahr neuen Herausforderungen. So kamen Unmengen von Bitten von Schwimmwilligen aus der Nachbarkommune Pfronten, da das dortige Hallen- und Freibad geschlossen wurde. Das ABC zeigt sich optimistisch, den Andrang für voraussichtlich mehrere Jahre bewältigen zu können. Die Marktgemeinde allerdings sah sich da zeitlich stark unter Druck gesetzt.

