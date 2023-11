Abenteuer Alp: Tobias Schuhwerk liest in Pfronten aus "nüüf"

Die Schilderung des Alltags eines Alphirten reichert der Autor mit vielen Anekdoten an. Auch der Frage, warum die Alpwirtschaft so wichtig ist, beantwortet er.

12.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Begeistert waren die Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer Schmökerrunde des Pfrontener Forums vom jungen Autor Tobias Schuhwerk, dem Chefreporter unserer Redaktion. In der Pfrontener Buchhandlung las er aus seinem Buch "nüüf", in dem er den Alltag auf der Alpe Einödsberg beschreibt. Schuhwerk erzählte dabei auch, wie er zu bei einer Reportage über die Alpe Einödsberg und ihres Hirten zu der Idee für dieses Buches kam. Spannend erklärte er die Zeit der Vorbereitung und Entstehung des Werkes sowie das Kennenlernen des Protagonisten Patrick Schuster.

Danach las er aus verschiedenen Kapiteln vor und brachte den Zuhörern den Alphirten Patrik, und seine Kleinhirtin Paula näher. Er schildert in seinem Buch auf sehr interessante Weise die tägliche Arbeit auf der Alp, ohne diese in ein romantisches Klischee zu bringen. Er beschreibt die Alpwirtschaft sehr detailliert, die notwendig ist, die Kulturlandschaft so zu erhalten wie sie heute ist. Sein Werk ist auch ein detailliertes Charakteristikum des Hirten, der den Sommer über auf der Alp neben den Tieren auch für sich selbst und die Kleinhirtin sorgen muss. Der erlernte Beruf als Zimmerer hilft ihm auch auf der Alp, denn dort kümmert er sich auch um die Hütte, die er in mühevoller Arbeit erweitert hat. Dass auf einer der höchstgelegenen Alpen im Allgäu auf fast 2000 Metern Höhe einiges anders ist als im Tal, erzählt er auf sehr humorvoller Weise. Auch das Aufeinandertreffen von Touristen und dem Alphirten gibt er in humorvollen Anekdoten wieder. Neben vielen Fakten werden auch Anekdoten rund um die Alpe Einödsberg aus den verschiedensten Jahrhunderten im Buch beschrieben.

Im Anschluss an die Lesung signierte der Autor die gekauften Bücher und beantwortete Fragen rund um sein Buch und zum Thema.