Adventsfeuer vor Bergkulisse begeistert in Seeg

17.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Coronapandemie mit ihren Einschränkungen lässt die Pfarrgemeinden im Ostallgäu weiter kreativ sein. So entstand im Pastoralrat der Pfarreiengemeinschaft (PG) Seeg die Idee, eine besondere Aktion für Jugendliche im Advent anzubieten. An die 60 Jugendliche und Begleiter begrüßte Pastoralreferent Benedikt Thuy am Bahnhof Seeg zur Jugendaktion „Adventsfeuer“, die von jungen Leuten aus allen Pfarrgemeinden der PG vorbereitet und durchgeführt wurde, teilte die PG mit.

Der Stationengottesdienst führte vom Bahnhof in den Wertstoffhof der Gemeinde, wo der Frage „Was ist dir wirklich wichtig an Weihnachten?“ nachgegangen wurde. Die Jugendlichen stellten heraus, dass Zusammenhalt und erlebte Gemeinschaft sowie gemeinsame Zeit und eben nicht der Konsum wichtig sind. Am Festplatz lenkten die Jugendlichen den Blick auf das Symbol der Kerze und stellten die Impulsfrage „Wofür will ich scheinen, so wie die Kerze für uns?“ – ehe die Teilnehmer Kerzen entzündeten. Den Abschluss der gemeinsamen, nun erhellten Wegstrecke bildete das Lagerfeuer auf dem „Gisübel“ mit einer beeindruckenden Aussicht auf Seeg und die Bergkulisse.

Stimmungsvolle Atmosphäre

Die Frage „An Weihnachten möchte Jesus bei mir persönlich ankommen – was hindert ihn eigentlich daran?“ bildete den Auftakt zur letzten Station. Hier wurden die gesammelten Begriffe wie zum Beispiel Angst, Stress, Verzweiflung, Streit, Unfrieden und Hoffnungslosigkeit aufgeschrieben und symbolisch ins Feuer geworfen. Nach einem kurzen Austausch darüber, was einem selber in den Tagen des Advents wichtig ist spendete Pfarrer Wolfgang Schnabel den Segen am Adventsfeuer. Danach genossen noch viele die schöne stimmungsvolle Atmosphäre mit mitgebrachtem Tee und adventlichen Liedern.

Pfarrer war es ein Anliegen, in Zeiten der Pandemie ein Zeichen zu setzen

„Ich bin sehr froh, dass wir auf diese Weise im Freien zusammenkommen konnten, den Jugendlichen einen schönen Stationengottesdienst mit Fragen zum Nachdenken ermöglicht haben und damit zeigen konnten, dass sie uns und der Kirche wichtig sind“, sagte Pfarrer Schnabel. „In Zeiten, wo viele Veranstaltungen abgesagt werden müssen war es mir ein Anliegen, ein Zeichen zu setzen, dass das was möglich ist auch durchgeführt wird.“ Und vielleicht wurde ja mit der Premiere des Adventsfeuers in diesem Jahr eine neue Tradition ins Leben gerufen.

