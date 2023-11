Bereits dieses Wochenende: Der Adventsmarkt 2023 in Hopferau

Der Adventsmarkt in Hopferau startet bereits an diesem Wochenende. Auch der Nikolaus hat sich für den Weihnachtsmarkt angekündigt - ein Überblick.

24.11.2023 | Stand: 11:14 Uhr

Bereits dieses Wochenende findet der Adventsmarkt in Hopferau statt. Grund ist die verkürzte Adventszeit und das Jahreskonzert des Musikvereins am Vorabend des 1. Advents. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Auch dieses Jahr ist der Adventsmarkt in Hopferau eine ruhige Alternative zum Adventsmarkt in Füssen.

Steckbrief: Adventsmarkt 2023 in Hopferau

Name: Adventsmarkt in Hopferau

Adventsmarkt in Hopferau Ort: 87659 Hopferau, Schlossstraße 11

87659 Hopferau, Schlossstraße 11 Termin: 25. November und 26. November

25. November und 26. November Umfang: 18 Stände, geöffnetes Schlossrestaurant, Nikolaus und Krampus, Musik, und mehr

Wann findet der Adventsmarkt 2023 in Hopferau statt?

Bereits dieses Wochenende: 25. November, sowie auch am 25. November.

Samstag, 25. November, 13 bis 21 Uhr

Sonntag, 26. November, 10 bis 18 Uhr

So sieht das Programm für den Adventsmarkt 2023 in Hopferau aus

An 18 Ständen ist für das leibliche Wohl gesorgt, aber auch Geschenke sind erhältlich. Für die Kinder gibt es Geschenke vom Heiligen Nikolaus und seiner Begleitung, dem Krampus. Wem es draußen zu kalt ist, für den ist das Schlossrestaurant geöffnet.

Darüber hinaus gibt es erstmalig ein Adventssingen am, Sonntag. Dieses findet um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin statt.

Auch Führungen durch das Schloss sind möglich - jeweils an beiden Tagen:

Samstag: 14, 15 und 16 Uhr

Sonntag: 12, 14 und 16 Uhr

So geht es nach Hopferau

Von Kempten aus geht es über die A7 Richtung Füssen. Bei Nesselwang geht es ab, vor der Feuerwehr Nesselwang rechts ab. Nach dem Schwalten Weiher geht es abermals rechts ab. Dann geht es weiter der Beschilderung folgend. Mit dem Zug ist der Adventsmarkt ebenfalls erreichbar. Haltestelle wäre Weizen-Hopferau. Von Füssen aus sind es 11 Minuten Fahrt und dazu 19 Minuten Fußweg bis zum Schloss.

