Beliebter und markanter Gipfel im Allgäu: Das müssen Sie über den Aggenstein wissen

Am Aggenstein ist ab dem Frühjahr bis weit in den Herbst hinein immer viel los. Die Aussicht lockt sowohl Urlauber als auch Einheimische auf seinen Gipfel.

29.07.2022 | Stand: 15:35 Uhr

Der Aggenstein ist ein markanter und sehr beliebter Gipfel in den Allgäuer Alpen. Er ist Teil der Tannheimer Berge und vor allem in den Sommermonaten ist der Aggenstein ein hoch frequentierter Aussichtsberg.

Auch im Frühling und Herbst wird er noch häufig begangen, denn der Anstieg ist südseitig. Somit ist der Berg schon früh oder spät im Jahr zugänglich, während auf den umliegenden Gipfeln noch Schnee liegt. (Lesen Sie auch: Diese 7 Bergtouren in der Region sind schon im Frühjahr möglich)

Im Frühjahr ist der Aggenstein relativ früh begehbar, während auf den umliegenden Gipfeln oft noch viel Schnee liegt. Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Und nicht nur Wanderer lieben den Aggenstein - auch für Kletterer gibt es verschiedene Routen auf den Gipfel. Wir haben die wichtigsten Infos zum Aggenstein zusammengefasst und beantworten unter anderem diese Fragen.

Wo liegt der Aggenstein?

Wie hoch ist der Aggenstein?

Wie lange läuft man auf den Aggenstein?

Kann man am Aggenstein Klettern?

Wo liegt der Aggenstein?

Der Aggenstein ist ein Berg in den Allgäuer Alpen direkt an der Grenze von Deutschland und Österreich. Er befindet sich im bayerischen Teil der Tannheimer Berge wenige Kilometer südlich von Pfronten im Ostallgäu.

Bilderstrecke

Von Aggenstein bis Zinken: Diese Bergtouren sind Frühjahrs-Klassiker

1 von 26 Der Aggenstein vom Breitenberg aus gesehen. In der Bildmitte erkennt man den "langen Strich", der bei Restschnee noch anspruchsvoll sein kann. Aber man kann auch einfach vom Süden aufsteigen. Bild: Mark Bihler Der Aggenstein vom Breitenberg aus gesehen. In der Bildmitte erkennt man den "langen Strich", der bei Restschnee noch anspruchsvoll sein kann. Aber man kann auch einfach vom Süden aufsteigen. Bild: Mark Bihler 2 von 26 Von Süden aus ist ein Großteil der Route am Aggenstein einsehbar. Somit bleiben große Überraschungen aus. Bild: Mark Bihler Von Süden aus ist ein Großteil der Route am Aggenstein einsehbar. Somit bleiben große Überraschungen aus. Bild: Mark Bihler 3 von 26 Das Gipfelkreuz am Aggenstein - in den Tannheimer Bergen dahinter liegt noch Schnee. Bild: Mark Bihler Das Gipfelkreuz am Aggenstein - in den Tannheimer Bergen dahinter liegt noch Schnee. Bild: Mark Bihler 4 von 26 Der Blick vom Aggenstein zum benachbarten Brentenjoch (Foto aus dem Spätherbst). Bild: Mark Bihler Der Blick vom Aggenstein zum benachbarten Brentenjoch (Foto aus dem Spätherbst). Bild: Mark Bihler 5 von 26 So sieht der Aggenstein (links) von einem anderen Frühjahrs-Klassiker aus: dem Einstein. Bild: Mark Bihler So sieht der Aggenstein (links) von einem anderen Frühjahrs-Klassiker aus: dem Einstein. Bild: Mark Bihler 6 von 26 Hinter dem Gipfelkreuz des Einsteins ist das mächtige Gaishorn zu sehen. Bild: Mark Bihler Hinter dem Gipfelkreuz des Einsteins ist das mächtige Gaishorn zu sehen. Bild: Mark Bihler 7 von 26 Der Gipfelaufbau des Einsteins stellt Bergwanderer vor keine großen Schweirigkeiten. Bild: Mark Bihler Der Gipfelaufbau des Einsteins stellt Bergwanderer vor keine großen Schweirigkeiten. Bild: Mark Bihler 8 von 26 Der Breitenberg ist der Hausberg Pfrontens. Bild: Mark Bihler Der Breitenberg ist der Hausberg Pfrontens. Bild: Mark Bihler 9 von 26 Der Weg auf den Breitenberg führt erst durch einen Wald, dann wird es lichter und sonniger. Bild: Mark Bihler Der Weg auf den Breitenberg führt erst durch einen Wald, dann wird es lichter und sonniger. Bild: Mark Bihler 10 von 26 Immer für eine Einkehr gut: Die Ostlerhütte auf dem Breitenberg. Bild: Mark Bihler Immer für eine Einkehr gut: Die Ostlerhütte auf dem Breitenberg. Bild: Mark Bihler 11 von 26 Von der Roten Flüh hat man einen beeindruckenden Blick auf Gimpel und Köllenspitze. Bild: Mark Bihler Von der Roten Flüh hat man einen beeindruckenden Blick auf Gimpel und Köllenspitze. Bild: Mark Bihler 12 von 26 Im Kar unterhalb von Gimpel und Rote Flüh kann sich im Frühjahr der Schnee recht lange halten (Bild aus dem Spätherbst). Bild: Mark Bihler Im Kar unterhalb von Gimpel und Rote Flüh kann sich im Frühjahr der Schnee recht lange halten (Bild aus dem Spätherbst). Bild: Mark Bihler 13 von 26 So sieht das Kar schneefrei aus. Der Weg auf den Gipfel der Roten Flüh (Bildmitte) ist teils mit Stahlseilen versichert. Bild: Mark Bihler So sieht das Kar schneefrei aus. Der Weg auf den Gipfel der Roten Flüh (Bildmitte) ist teils mit Stahlseilen versichert. Bild: Mark Bihler 14 von 26 Von der Roten Flüh geht der Friedberger Klettersteig ab. Bild: Mark Bihler Von der Roten Flüh geht der Friedberger Klettersteig ab. Bild: Mark Bihler 15 von 26 Der Blick von der Roten Flüh nach Süden. Bild: Mark Bihler Der Blick von der Roten Flüh nach Süden. Bild: Mark Bihler 16 von 26 Die Allgäuer Alpen vom Grünten aus gesehen: Oben noch Winter, unten Frühling. Bild: Kristian Rath Die Allgäuer Alpen vom Grünten aus gesehen: Oben noch Winter, unten Frühling. Bild: Kristian Rath 17 von 26 Auf dem Grünten ist man eigentlich nie alleine. Bild: Kristian Rath Auf dem Grünten ist man eigentlich nie alleine. Bild: Kristian Rath 18 von 26 Auf dem Wächter des Allgäus steht eine Sendeanlage des Bayerischen Rundfunks. Bild: Kristian Rath Auf dem Wächter des Allgäus steht eine Sendeanlage des Bayerischen Rundfunks. Bild: Kristian Rath 19 von 26 Beim Weg ins Raintal zur Schlicke taucht zuerst die Köllenspitze auf. Bild: Mark Bihler Beim Weg ins Raintal zur Schlicke taucht zuerst die Köllenspitze auf. Bild: Mark Bihler 20 von 26 Das Gelände auf dem Weg zur Schlicke ist recht einfach, es kann aber stellenweise matschig sein. Bild: Mark Bihler Das Gelände auf dem Weg zur Schlicke ist recht einfach, es kann aber stellenweise matschig sein. Bild: Mark Bihler 21 von 26 Über Felsen geht es unschwer auf den Gipfel der Großen Schlicke. Bild: Mark Bihler Über Felsen geht es unschwer auf den Gipfel der Großen Schlicke. Bild: Mark Bihler 22 von 26 Die Füssener Hütte von der Schlicke aus gesehen. Bild: Mark Bihler Die Füssener Hütte von der Schlicke aus gesehen. Bild: Mark Bihler 23 von 26 Der Blick vom Zinken auf den Sorgschrofen. Bild: Mark Bihler Der Blick vom Zinken auf den Sorgschrofen. Bild: Mark Bihler 24 von 26 Der Gipfelaufbau des Zinken. Bild: Mark Bihler Der Gipfelaufbau des Zinken. Bild: Mark Bihler 25 von 26 Auf den Gipfel des Zinken geht es durch ein Felsloch. Bild: Mark Bihler Auf den Gipfel des Zinken geht es durch ein Felsloch. Bild: Mark Bihler 26 von 26 Die letzten nordseitigen Meter auf den Zinken sind mit Stahlseilen versichert. Bild: Mark Bihler Die letzten nordseitigen Meter auf den Zinken sind mit Stahlseilen versichert. Bild: Mark Bihler 1 von 26 Der Aggenstein vom Breitenberg aus gesehen. In der Bildmitte erkennt man den "langen Strich", der bei Restschnee noch anspruchsvoll sein kann. Aber man kann auch einfach vom Süden aufsteigen. Bild: Mark Bihler Der Aggenstein vom Breitenberg aus gesehen. In der Bildmitte erkennt man den "langen Strich", der bei Restschnee noch anspruchsvoll sein kann. Aber man kann auch einfach vom Süden aufsteigen. Bild: Mark Bihler

Wie hoch ist der Aggenstein?

Der Höchste Punkt auf dem Aggenstein ist das Gipfelkreuz, das 1986 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Die Bad Kissinger Hütte liegt auf 1792 Meter.

Wie lange wandert man auf den Aggenstein und welche Wege gibt es?

Von Grän auf den Aggenstein (Schwierigkeit: Schwer, Dauer Aufstieg: ca 2.30 Stunden) Vom Wanderparkplatz Lumberg bei Grän der Beschilderung in Richtung Bad Kissinger Hütte und Aggenstein folgen. Bis zur Bad Kissinger Hütte ist der weg ein schmaler, steiniger und teils steiler Pfad. Am Gipfel folgt eine kleine Kraxelei. Die kurze Passage ist mit einem Stahlseil gesichert. Bei Nässe kann das kurze Stück zum Gipfel rutschig und durchaus gefährlich werden.

(Schwierigkeit: Schwer, Dauer Aufstieg: ca 2.30 Stunden) Von Grän über das Füssner Jöchle (Schwierigkeit: Schwer, Dauer Auf- und Abstieg inkl. Bahnfahrt: 3.30 Stunden) Startpunkt der Tour ist der Parkplatz der Bahn, die auf das Füssener Jöchle (1818 m) führt. Mit der Gondel können sich Wanderinnen und Wanderer den Aufstieg etwas erleichtern. Vom Füssner Jöchle geht es weiter auf dem Tannheimer Höhenweg und weiter zur Bad Kissinger Hütte und von dort zum Gipfel. Abstieg entweder der gleiche Weg oder zum Wanderparkplatz Lumberg.

(Schwierigkeit: Schwer, Dauer Auf- und Abstieg inkl. Bahnfahrt: 3.30 Stunden) Von Pfronten über den "Bösen Tritt" (Schwierigkeit: Schwer, Dauer Auf- und Abstieg inkl. Bahnfahrt: 3.30 Stunden) Startpunkt der Wanderung ist die Talstation der Breitenbergbahn. Der Weg führt durch die Reichenbachklamm und anschließend steil in Richtung Aggenstein. Über einen Wanderpfad - den "bösen Tritt" führen Serpentinen empor bis zur Bad Kissinger Hütte.

(Schwierigkeit: Schwer, Dauer Auf- und Abstieg inkl. Bahnfahrt: 3.30 Stunden) Von Pfronten über den "Langen Strich" (Schwierigkeit: Schwer, Dauer Auf- und Abstieg inkl. Bahnfahrt: 3.30 Stunden) Eine weitere Möglichkeit ist, von Pfronten über den "Langen Strich" auf der Nordseite des Aggensteins zum Gipfel aufsteigen. Wer möchte, kann die auch die ersten Höhenmeter mit der Breitenbergbahn zurücklegen.

(Schwierigkeit: Schwer, Dauer Auf- und Abstieg inkl. Bahnfahrt: 3.30 Stunden)

Wegen der Gefahr eines Felssturzes war der Weg über den sogenannten langen Strich zum Gipfel des Aggensteins gesperrt. Inzwischen ist der beliebte Wanderweg, der direkt von der Hochalp bis unter den Gipfel führt wieder geöffnet. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Lesen Sie auch

Allgäuer Bergwelt Das sind die Allgäuer Alpen: Gipfel, Bergtouren, Seen, Hütten, Klettersteige

Lesen Sie auch: Rubihorn, Grünten und Co.: Wieso sind manche Berge im Allgäu so beliebt - und andere gar nicht?

Das kostet eine Fahrt mit der Gondelbahn am Füssner Jöchle und am Breitenberg im Sommer:

Die Strecke auf den Aggenstein muss nicht unbedingt komplett gewandert werden. Einen Teil können Wanderer entweder mit der Gondel am Füssner Jöchle oder der Breitenbergbahn zurücklegen.

8er-Gondel befördert 1.200 Personen pro Stunde von 1.205 m auf eine Seehöhe von 1.821 m. Das sind 616 Höhenmeter in nur 9 Minuten Fahrzeit. Je nach Jahreszeit gelten andere Preise. Die Breitenbergbahn führt auf den Breitenberg, der sich 1883 Meter hoch in den Allgäuer Alpen erhebt. Die Breitenbergbahn überwindet von Pfronten zur Bergstation eine Höhendifferenz von 656 Metern. Auch hier gelten im Sommer und Winter unterschiedliche Preise.

Preise für Berg- und Talfahrt auf das Füssner Jöchle:

Erwachsene: 22,00 Euro

Jugendliche: 19,00 Euro

Kinder: 13,50 Euro

Senioren: 21,00 Euro

Preise für eine Einzelfahrt auf das Füssner Jöchle:

Erwachsene: 18,50 Euro

Jugendliche: 14,00 Euro

Kinder: 11,00 Euro

Senioren: 17,50 Euro

Preise Breitenbergbahn - Berg- und Talfahrt:

Erwachsene: 19,00 Euro

Jugendliche/ Senioren: 18,00 Euro

Kinder: 10,50 Euro

Breitenbergbahn Preise - Einzelfahrt:

Erwachsene: 14,50 Euro

Jugendliche/ Senioren: 13,50 Euro

Kinder: 7,50 Euro

Kann man am Aggenstein klettern und welche Routen gibt es?

Nicht nur Wanderer mögen den Aggenstein. Auch für Kletterer ist er ein beliebtes Ziel.

Diese Kletterrouten gibt es an der Aggenstein Südwand:

Alle Routen in der Südwand liegen relativ dicht beieinander, so dass problemlos von der einen in die andere gewechselt werden kann. Die Führen weisen überwiegend festen Fels, mit den für diesen Schwierigkeit typischen Schotterpassagen auf. Wenn mehrere Seilschaften in der Wand sind, sollte die Steinschlaggefahr nicht unterschätzt werden. (Lesen Sie auch: Experten warnen vor Steinschlag-Gefahr in den Allgäuer Bergen)

Südwestkante: Schwierigkeit 4-

Westtangente: Schwierigkeit 4+

Linke Südwandplatten: Schwierigkeit 4

Rechte Südwandplatten: Schwierigkeit 3+

Südverschneidung: Schwierigkeit 5+

Franz-Haff-Weg: Schwierigkeit5+

Osttangente: Schwierigkeit 4+

Südost-Grat (Hüttengrat): Schwierigkeit 2+

So schön ist die Aussicht vom Aggenstein-Gipfel:

Auf dem Gipfel werden Bergsteiger mit einer Rundumsicht belohnt. Das Panorama reicht vom Alpenvorland des Ostallgäus, zu den Tannheimer Berggipfeln und an guten Tagen bis zu den weißen 3.000er-Gipfeln tief im Alpenmassiv.

Wo kann man am Aggenstein einkehren? Welche Hütten gibt es?

Auf dem Aggenstein beziehungsweise auf dem Weg zum Gipfel gibt es verschiedene Einkehrmöglichkeiten: