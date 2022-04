Aktion: Von der Quelle bis zum Fall – an einem Tag

Zum Zehnjährigen plant der Verein im Juni eine besondere Aktion. Der Pfad hat sich zum Leuchtturm-Projekt des sanften Tourismus entwickelt. Ein Radweg folgt.

Am Anfang stand die Idee, die 14 Tourismusverbände im Tiroler Lechtal zu einen und mit einem gemeinsamen Projekt zu verbinden. Entstanden ist ein 125 Kilometer langer Weitwanderweg, der unter dem Motto „Von der Quelle bis zum Fall“ über zwei Grenzen hinweg die Nachbarregion verbindet, von 7000 bis 8000 Wanderern pro Jahr begangen wird und sich zu einem Leuchtturm-Projekt im Tourismus entwickelt hat. Die Europäische Wandervereinigung und der Deutsche Wanderverband verliehen dem Lechweg 2012 das Qualitätssiegel „Leading Quality Trail“, das in diesem Jahr zur Erneuerung ansteht. Gefeiert wird das zehnjährige Bestehen des Lechwegs heuer mit einer besonderen Aktion unter dem Motto „Der längste Lechwegtag“. Die Teilnehmer erwandern dabei die gesamte Vielfalt der Region an einem einzigen Tag.

Sanfter Tourismus

Bei einer Pressekonferenz zum Lechweg-Jubiläum waren in Reutte nur strahlende Gesichter zu sehen: Gerade in Coronazeiten sehen sich die Macher mit dem Zuspruch zu ihrem Konzept eines sanften Tourismus voll bestätigt. Neben der Ausschilderung war die Hängebrücke bei Holzgau der einzige größere Eingriff zur Verwirklichung des Projekts, wie Michael Kohler, der Obmann des Lechweg-Vereins, sagt. Wichtig sei auch die Beratung von außen gewesen: So wurde der Weg nicht hoch oben mit Panoramablick angelegt, wie es für die alpinen Touristiker nahe gelegen hatte, sondern entlang des Flusses. Ein Konzept, von dem die Macher auch sich selbst begeistern ließen und das an Spitzentagen mehr als 100 Wanderer anlockt: So wurden an der Zählstelle Häselgehr, wo fast ausschließlich Lechwegwanderer vorbeikommen, am 15. Juli 2020 genau 116 Wandernde registriert. Der Lech als „der letzte Wilde“ der Nordalpen sei ein Alleinstellungsmerkmal, das andere Regionen nicht haben, sagt zum Erfolg des Weges Ronald Petrini, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Naturparkregion Reutte. Die Pandemie brachte noch einen zusätzlichen Schub. „Auch große Reiseanbieter sind eingestiegen“, sagt Anke Hiltensberger von Füssen Tourismus und Marketing zu dem gemeinsamen Projekt von Partnern, die beim Start touristisch noch sehr unterschiedlich unterwegs waren.

Anmelden am 5.5. ab 5.55 Uhr

Zum Lechweg-Jubiläum bieten die Macher nun Interessierten die Chance, die gesamte Vielfalt entlang der Route vom Formarinsee in Vorarlberg über das Tiroler Lechtal bis zum Lechfall in Füssen an einem einzigen Tag zu erleben. „Der längste Lechwegtag“ lautet das Motto am Samstag, 18. Juni, für 40 Teilnehmer. Wer dabei sein will, muss schnell sein, erläutert Daniela Pfefferkorn vom Lechweg-Produktmanagement: Die Plätze werden nach der Reihenfolge der Meldung vergeben. Der Anmeldelink wird am 5.5. um genau 5.55 Uhr freigeschaltet.

Früh aufstehen müssen die Teilnehmer auch am Lechwegtag selbst: Er beginnt um 6 Uhr mit der Abfahrt des Busses in Füssen, und bis am Ende alle Teilnehmer erschöpft, aber hoffentlich glücklich in ihre Betten fallen, dürfte es 23 Uhr werden. Fünf Wanderetappen, auf denen die Teilnehmer die verschiedenen Regionen entlang des Lechwegs kennenlernen, stehen an dem Tag auf dem Programm. Dazwischen gibt es Bustransfers und Brotzeitpausen mit Musik. In Holzgau sorgt dafür „Bluatschink“, die nach einem Fabeltier aus dem Lechtal benannte Formation um Toni Knittel. Der hat beim Lechweg von Anfang an mitgemacht und wäre wohl eher beleidigt, nicht auch beim Jubiläum mitzuwirken, sagt dazu Vereinsobmann Kohler. Eine Schlechtwettervariante für den längsten Lechwegtag gibt es übrigens nicht. Die Veranstalter gehen davon aus, dass Wanderer wetterfest sind, so lange nicht gerade ein Unwetter über das Lechtal hereinbricht.

Lechweg-Radweg startet an der Mündung

Um den Lechweg als Fernwanderweg gruppieren sich mittlerweile weitere Produkte. Zum fünfjährigen Bestehen wurde der Lechweg um „Lechschleifen“ erweitert: In jeder Region wurden mehrere Halbtagestouren ausgeschildert, damit der Gast die Region auch abseits des Flusses erleben kann. Unter dem Label Lechwegen werden zudem handwerkliche und kulinarische Erzeugnisse aus der Region angeboten. Noch in diesem Jahr soll auch der Lechweg-Radweg offiziell freigegeben werden, der noch einmal ein ganz anderes Flusserlebnis bietet: Während die weitaus meisten Wanderer den Lechweg dem Motto „Von der Quelle bis zum Fall“ entsprechend flussabwärts begehen, obwohl er in beiden Richtungen ausgeschildert ist, ist die Blickrichtung beim Radweg genau umgekehrt: Er führt von der Mündung des Lechs in die Donau bei Marxheim entlang mehr oder weniger stark verbauter Flussabschnitte immer weiter zurück zum naturbelassenen Gewässer, bis hin zu seinem Ursprung. Die Wegeführungen für Wanderer und Radler sind dabei getrennt, so dass sie sich nicht gegenseitig stören.

Auch das Thema Gesundheit wird nun unter dem Motto „Lebensspur Lech“ breiter gespielt, wie Anke Hiltensperger von Füssen Tourismus und Marketing erläutert. Ausgehend vom Kneipp-Jubiläum werden die Gesundheitsprinzipien des „Wasserpfarrers“ angeboten. Während Füssen dazu seine Kneippanlagen sanierte, verwandeln sich flussaufwärts Seitentäler in Auszeittäler: „Der Fluss ist auch ein Sinnbild für naturnahe Angebote.“ Bis Ende Juni soll die Arbeit daran abgeschlossen sein.