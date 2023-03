Aktive Mittagspause am Hopfensee: Beschäftigte wollen 7 Prozent mehr

Am Mittwoch machen 80 Beschäftigte der Fachklinik Enzensberg auf ihre Lage aufmerksam: „Gute Arbeit muss gut bezahlt werden.“

Zu einer „aktiven Mittagspause“ hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in der Fachklinik Enzensberg am Mittwoch aufgerufen – gut 80 Beschäftigte waren gekommen. Ihre Forderung: 7 Prozent mehr Lohn auf alle Entgeltgruppen des Tarifvertrages für alle Beschäftigten der Privatkrankenanstalten Bayern (VPKA), plus 3000 Euro Inflationsbonus für alle.

Nicht auf dem Rücken der Beschäftigten

Anfangs wollte der Arbeitgeberverband nur die Einmalzahlung monatlich aufgeteilt zahlen. Das empfinden die Beschäftigten bei der derzeit herrschenden Inflation als Hohn, außerdem sei die Erhöhung auf alle Entgeltgruppen nachhaltiger und fließe in die Rentenversicherung ein. Auch dürfe der zur Zeit herrschende Sparkurs der Krankenkassen nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.

"Vom Klatschen allein kann niemand leben"

Außerdem macht sich nach den harten Coronajahren deutlicher Unmut unter allen Krankenhausbeschäftigten breit, „vom Klatschen allein kann niemand leben“. „Gute Arbeit muss gut bezahlt werden“: Mit diesem Satz und einer Rolle mit gesammelten Forderungen schicken die Beschäftigten ihre Verhandlungskommission am kommenden Montag in die vierte Verhandlungsrunde in München.