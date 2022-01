Kinderbuchautor Ali Mitgutsch hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Weilheim-Schongau gelebt. Er erlebte eine schwierige Schulzeit, aber liebte die Gegend.

Von Gwendolin Sieber

21.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der vor Kurzem verstorbene berühmte Kinderbuchautor Ali Mitgutsch (86) – bekannt als der „Vater der Wimmelbücher“ – hat eine Zeit lang in Prem gelebt. Während in einigen Nachrufen die Rede davon ist, dass der in München geborene Autor nach dem zweiten Weltkrieg mit seiner Familie ins Allgäu evakuiert worden sei, zeigt ein Blick ins Archiv der Gemeinde Prem: Ganz korrekt ist das nicht.