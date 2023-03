"Alle in Schwarz-Gelb": Fans des EV Füssen rufen vor den Play-offs zu besonderer Aktion auf

Bislang bleiben die Zuschauerzahlen beim EV Füssen in der Eishockey-Oberliga weit hinter den Erwartungen zurück. Vor den Play-offs initiieren Fans eine Aktion.

06.03.2023 | Stand: 16:33 Uhr

Trotz deutlich gesenkter Eintrittspreise und einer eigentlich passablen sportlichen Saison (Platz acht) lässt der Zuschauerzuspruch beim EV Füssen sehr zu wünschen übrig. „Unsere Zahlen liegen um rund 15 Prozent hinter dem Ansatz zurück“, sagt Zweiter Vorsitzender Thomas Zellhuber. Hinzu kommt, dass der Verein vor der Saison in der Eishockey-Oberliga eigens die Ticketpreise reduziert hatte. „Das verschärft die Situation noch“, sagt Zellhuber.

EV Füssen hadert mit den Zuschauerzahlen in der Eishockey-Oberliga

Die Ursache? Das sportliche Abschneiden macht der 46-Jährige dafür jedenfalls nicht verantwortlich. In der Gesamtbetrachtung müsse man mit Rang acht, der zweitbesten Platzierung seit der Oberliga-Rückkehr zufrieden sein. Im Eishockey gäbe es eine Faustregel: „Du spielst die Leute schneller aus dem Stadion, als Du sie wieder zurückholst.“ Der schwache Saisonstart habe einige Fans verprellt. Viel gravierender aber: Die Leute würden angesichts von Inflation und Energiekrise sparen. „Entertainmentangebote wie Eishockey gehören da als Erstes dazu“, sagt Zellhuber. Umso mehr hofft der EVF-Funktionär jetzt auf Unterstützung von den Rängen, wenn es gegen den EV Lindau in den Pre-Play-offs geht. „Das ist die schönste Zeit des Jahres“, sagt Zellhuber aus eigener Erfahrung als jahrelanger Profitorhüter.

Eishockey-Oberliga: EV Füssen trifft in den Pre-Play-offs auf die Lindau Islanders

Um der Mannschaft Unterstützung zu signalisieren, ruft die Fanszene des EVF alle Anhänger dazu auf, am Dienstag in schwarz-gelb ins Stadion zu kommen. „Trikot, Pulli oder Schal ist egal“, sagt Fanbeauftragter Markus Gössel. „Hauptsache, es ist in den Vereinsfarben.“

Die Fankurve wolle damit ein Zeichen an das Team setzen und von einer möglichst gut gefüllten Tribüne aus für Stimmung sorgen. „Die Zuschauer sind gerade in den Play-offs, wo es meist sehr eng zugeht, ein sehr wichtiger Faktor“, sagt Zellhuber.

Und er hofft, dass sich der Zuschauerschnitt (derzeit bei 785) doch noch steigern lässt. Für ein mögliches drittes Spiel am Sonntag hat der EV Füssen die Anfangszeit sogar extra auf 15.30 Uhr vorverlegt. (sib)

Die Termine der Pre-Play-off Serie: Dienstag, 7. März,19.30 Uhr EV Füssen – EV Lindau Freitag, 10. März, 19.30 Uhr EV Lindau – EV Füssen Sonntag, 12. März, 15.30 Uhr EV Füssen – EV Lindau