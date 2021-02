Allgäuland, Käseland: Wie der Emmentaler ins Ostallgäu kam

Schweinegg bei Eisenberg schrieb in der Käseherstellung Geschichte. Was Josef Berkmiller damit zu tun hat und warum für Emmentaler eine Portion Mut nötig war.

Von Albert Guggemos

11.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der Emmentaler oder auch Schweizerkäse zählt heute zu den Aushängeschildern der Lebensmittel im Allgäu und deutschlandweit. Doch wie hat diese beliebte Käsesorte den Weg ins Allgäu gefunden? Die Spur führt in den kleinen und beschaulichen Weiler Schweinegg in der Gemeinde Eisenberg. So unscheinbar der Name Schweinegg auch klingen mag, in Bezug auf die Geschichte der Herstellung von Emmentaler-Käse hat der kleine Weiler bei Zell überragende Bedeutung. Hier wurde nämlich die erste Emmentaler-Käserei im Ostallgäu betrieben und die ersten Laibe Schweizer-Käse in unserer Region hergestellt.