Nach Hangrutsch in Pfronten: Allgäuer Hilfsfonds sammelt Spenden

In Pfronten ist Anfang Oktober der Hang vor einem Haus abgerutscht. Nun sammeln die Nachbarn Spenden, um den Betroffenen zu helfen.

27.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Am 3. Oktober ist der Hang unterhalb des Hauses von Karl Heinz Jakob in Pfronten abgerutscht (wir berichteten). Seitdem ist das Haus unbewohnbar. Der Eigentümer und die Mieterin hatten von der einen auf die andere Minute kein zu Hause mehr und mussten in Ersatzquartiere umziehen.

Den Betroffenen in Pfronten soll nach dem Hangrutsch geholfen werden

Einige Nachbarn haben eine Spendenaktion für den Hauseigentümer ins Leben gerufen und möchten dem Opfer helfen: „Die Familie hat weder eine Elementar- noch eine Rechtsschutzversicherung. Inzwischen sind bereits hohe Kosten für Gutachten angefallen. Um das Haus zu sichern, muss eine komplette Hangsicherung durchgeführt werden.“

Die Spenden laufen über den Verein Allgäuer Hilfsfonds und werden direkt an den Betroffenen Empfänger weitergeleitet.

Allgäuer Hilfsfonds: So kann für Pfronten gespendet werden

Die Spendenkonten sind:

Sparkasse Allgäu: IBAN DE 94 7335 0000 0000 0028 57, BIC BYLA DEM1 ALG

Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG: IBAN DE 04 7336 9920 0000 8848 80, BIC GENO DEF1 SFO, In beiden Fällen ist das Stichwort: Hangrutsch. Weitere Informationen gibt es unter www.allgaeuer-hilfsfonds.de. (fut)