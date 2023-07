ABC Bad in Nesselwang bekommt nach Aus des Alpenbads in Pfronten viele Anfragen

Nach dem Aus des Alpenbades in Pfronten wollen viele auf das ABC Bad in Nesselwang ausweichen. Wie man im Markt die Idee eines Lehrschwimmbeckens beurteilt.

26.07.2023 | Stand: 06:00 Uhr

In Sachen Hallenbad ist Nesselwang so etwas wie das gelobte Land im südlichen Ostallgäu: Das Alpspitz-Bade-Center, das eine Betreibergesellschaft seit weit über einem Jahrzehnt für die Marktgemeinde führt, wird gut genutzt.

Und in Zukunft dürfte sich der Andrang verstärken: „Es gibt sehr viele Anfragen“, etwa von Vereinen, seitdem feststeht, dass das Alpenbad in Pfronten schließt, sagt Bürgermeister Pirmin Joas. Diese leite man an die Betreibergesellschaft weiter. Und die versuche, „alles unter einen Hut zu bringen“.

Nesselwangs Bürgermeister hält sich zu Lehrschwimmbecken noch bedeckt

Das dürfte schwierig werden. Die jetzt anlaufende Diskussion über ein Lehrschwimmbecken, das der Zweckverband Allgäuer Land errichten soll, kann Joas daher nachvollziehen. Aber würde sich der Markt Nesselwang mit einem funktionierenden Hallenbad im Ort auch an so einem Projekt beteiligen?

Der Bürgermeister äußert sich diplomatisch: Man werde im Zweckverband im Herbst darüber reden. Schon jetzt sei aber klar, dass ein solches Vorhaben „gut abgestimmt“ sein müsse. „Es muss im Einklang mit unseren Interessen sein und keine Konkurrenz“, sagt Joas.

Ein geeigneter Standort für das Lehrschwimmbecken wird schwer zu finden sein

Zudem werde es sicher nicht einfach sein, einen für alle Kommunen geeigneten Standort im Zweckverbandsgebiet zu finden. Auch ein weiteres Problem müsse gelöst werden, ehe man ein Lehrschwimmbecken anpackt, sagt Joas: Die Finanzierung der laufenden Unterhaltskosten müsse gewährleistet sein.

