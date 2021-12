Alpenfilmtheater Füssen zeigt Rita Falks andere Seite

Die Verfilmungen ihrer Eberhofer-Krimis haben sie bekannt gemacht. Jetzt kommt mit "Hannes" ein Drama aus ihrer Feder ins Kino.

03.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Mit den Verfilmungen ihrer Eberhofer-Krimis sorgt Rita Falk regelmäßig für Andrang an den Kino-Kassen. In der Filmkunstreihe „Lechflimmern“ ist jetzt eine ganz andere Seite ihres Schaffens zu sehen: „Hannes“ erzählt die Geschichte zweier Freunde, von denen einer nach einem Motorradunfall im Koma liegt. Die Vorstellungen im Alpenfilmtheater Füssen beginnen am Freitag, 3. Dezember, um 20 Uhr sowie am Dienstag und Mittwoch, 7. und 8. Dezember, jeweils um 17.30 und 20 Uhr.

Hannelore Elsners letzte Rolle

Die Verfilmung von Hans Steinbichler, die kräftig mit den Gefühlen der Zuschauer spielt, zeigt neben Johannes Nussbaum in der Titelrolle und Leonard Schleicher als dessen Freund Moritz Hannelore Elsner in ihrer letzten Rolle vor ihrem Tod.

Auch Momente der Hoffnung

Moritz und Hannes sind seit ihrer Geburt unzertrennlich, bis Hannes bei einer gemeinsamen Motorradtour schwer verunglückt. Doch ihre Beziehung geht weiter: Moritz beschließt, das Leben seines Freundes weiterzuleben, der sprach- und reglos auf der Intensivstation liegt. Irgendwann, so hofft Moritz, kehrt der schließlich wieder ins Leben zurück. Bei aller Dramatik haben Autorin Falk und Regisseur Steinbichler für das Publikum auch Momente der Hoffnung und des Schmunzelns eingebaut.