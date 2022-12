Alpenverein Füssen modernisiert Riedener Kletterhalle

Jahresversammlung der Sektion Füssen wählt einen neuen Vorstand, Peter Gerber löst Peter Sandler ab. Der Verein mit den meisten Mitgliedern in Füssen.

23.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Füssener Sektion des Alpenvereins hat bei ihrer Mitgliederversammlung die Modernisierung der Riedener Kletterhalle beschlossen. Die Mitgliederzahlen wachsen von Jahr zu Jahr und haben sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre fast verdoppelt. „Zurzeit ist der DAV mit 4500 Mitgliedern bei weitem der umfangreichste Verein in Füssen“ sagte Vorsitzender Peter Sandler.

Kletterhalle wird sehr gut angenommen

Im September 2020 wurde die Kletterhalle in Rieden in Eigenregie übernommen, die Organisation erfolgte durch Betriebsleiter Stefan Guggemos. Mit einem Sommerfest für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden erfolgte die Eröffnung der neuen Terrasse. Die Kletterhalle werde sehr gut angenommen, es gab Aktivitäten wie den Eiskurs, der sehr gut gelaufen sei und deshalb für nächstes Jahr gleich mehrfach geplant ist.

Investition ist "alternativlos"

Nun stand die Frage von Modernisierung der Kletterhalle an. „Vor 20 Jahren waren wir die ersten, die so eine Halle gebaut haben,“ sagte Alexander Dornhöfer, DAV-Ausbildungsreferent. Entsprechend sei die Halle in die Jahre gekommen. Der Vorstand befürwortete die Investition als „alternativlos“.

Eine neue helle Holzoptik konnten die Mitglieder im Bildmodell bewundern. Finanziert werden kann dies aus Eigenmitteln, trotzdem hoffe man auf die Bewilligung von Fördermitteln. Beim anschließenden Votum stimmten die Mitglieder mit großer Mehrheit für die Modernisierung.

Pachtverträge verlängert

Für die Fritz-Putz-Hütte gelang der Abschluss des notariellen Erbpachtvertrags im August 2022 für die nächsten 30 Jahre und ebenfalls die Verlängerung des Pachtvertrags für die Kofel, „ein Kleinod, die schönste Hütte, die ich kenne“ wie Herbert Dopfer, der neue Hüttenreferent meinte.

Die Leitung der Geschäftsstelle des DAV ist seit Oktober 2022 mit Martin Spillmann neu besetzt.

Wer dem neuen Vorstand angehört

Der bisherige Vorsitzende Peter Sandler wurde bei den Vorstandswahlen von Peter Gerber abgelöst, der gleichzeitig weiterhin als Beirat für IT fungiert. Peter Ziegler ist jetzt neu stellvertretender Vorsitzender und bestätigt als Wegereferent. Ebenso neu besetzt wurde Britta Reinartz als Schatzmeisterin und Peter Nasemann als Schriftführer. Reinartz wurde gleichzeitig für die Öffentlichkeitsarbeit und Nasemann für den Naturschutz bestätigt.

Wiedergewählt wurden auch Alexander Dornhöfer als Ausbildungs- und Ausrüstungsreferent, Herbert Dopfer als Hüttenreferent und Tourenreferent Wolfgang Mayr. Weiterhin bestätigt wurde Manfred Sailer als Rechnungsprüfer und Vortragsreferent, Michael Weisenbach als Rechnungsprüfer und als Seniorenbeirätin Barbara Fähnrich. Klimaschutzreferentin ist Mateja Marie Dolenc. Vakant ist der Posten einer für Familien zuständigen Person.