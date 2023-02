Alpenverein Pfronten: Gottesdienst trifft Aktionstag

Weil beide Termine zusammenfielen, informierte die Sektion bei ihrer Bergmesse über umweltfreundliches Skibergsteigen. Manche Tiere leiden unter Schneemangel.

21.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Der bayernweite Aktionstag „Natürlich auf Tour“ ist in diesem Jahr mit der Bergmesse des Pfrontener Alpenvereins-Sektion auf den gleichen Termin gefallen. Kurzerhand wurde der Tag in bester Stimmung für Besinnlichkeit, Gemeinschaft und Information am Schönkahler genutzt.

Im Einklang mit Pflanzen und Tieren

Schon seit 1995 gibt es die Kampagne „Skibergsteigen umweltfreundlich – Natürlich auf Tour“, die vom Deutschen Alpenverein (DAV), dem bayerischen Umweltministerium und dem Landesamt für Umwelt (LfU) ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, Wintersport im Einklang mit den Pflanzen und Tieren der Bergwelt auszuüben. Im Jahr 2008 war für den Schönkahler bei Pfronten in einem Dialogverfahren eine umweltverträgliche Route ausgearbeitet worden. Rund um Pfronten gibt es zudem mehrere Wald-Wild-Schongebiete. Um die dort vorkommenden Lebensgemeinschaften zu erhalten, wird darum gebeten, diese freiwillig nicht zu betreten.

Plakate, Tafeln und kleine Geschenke

Zusammen mit Freiwilligen der DAV-Sektion Pfronten informierte der Gebietsbetreuer für den Ostallgäuer Alpenrand, Thomas Hennemann, rund 60 Wintersportlerinnen und Wintersportler mit Plakaten, Informations-Tafeln, kleinen Geschenken und Info-Blättern über die Lebensweise und Bedürfnisse der Wildtiere. Auch am Breitenberg war rechtzeitig eine neue Info-Tafel fertig geworden. Hennemann geht es darum, für naturverträgliches Verhalten in den Bergen zu sensibilisieren. Wichtig sei für Erholungssuchende in den Bergen dafür: Auf ausgewiesenen Routen zu bleiben, Nacht- und Dämmerungsstunden zu meiden, Schutz- und Schongebiete zu respektieren, Hunde anzuleinen sowie freundlich und rücksichtsvoll miteinander umzugehen.

Mangels Schnee zu Fuß unterwegs

Die Besucher waren an diesem Tag fröhlich und aufgeschlossen mit Ski, Schneeschuhen oder auch zu Fuß am Schönkahler unterwegs – schließlich liegt nicht viel Schnee.

Wildbiologe Hennemann weist ausdrücklich darauf hin, dass es die Wildtiere trotzdem oder gerade deshalb schwer haben und Ruhe benötigen, um überleben zu können. So können sich die Raufußhühner beispielsweise keine isolierenden Schneehöhlen bauen, wie sie es sonst im Winter tun. Zudem fehle auch jetzt energiereiche Nahrung, die benötigt würde, um aufwendige Fluchten auszugleichen. Die Fressfeinde der Hühner dagegen hätten es oft einfacher ohne den Schnee.