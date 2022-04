Alpspitzler Nesselwang starten ihr Jubiläumsjahr

Der offiziell 110 Jahre alte Trachtenverein will die aktivitätsarme Zeit hinter sich lassen. Was er für dieses Jahr alles geplant ist.

16.04.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Pünktlich zum Jubiläum hoffen die Alpspitzler Nesselwang endlich wieder auf ein weitestgehend normales Vereinsjahr – ohne weitere Einschränkungen durch die Pandemie. 110 Jahre wird die Trachtengemeinschaft dieses Jahr alt. Laut der Chronik des Vereins geht seine Geschichte zwar schon weiter zurück, ab 1912 ist der Eintrag im Vereinsregister allerdings beim Amtsgericht protokolliert. Das geplante Festprogramm dafür haben die Mitglieder nun bei der kürzlichen Jahresversammlung vorgestellt und besprochen – diese musste noch von 2021 nachgeholt werden.

'"Rotzlöffl" Open Air am Waldfestplatz

Dabei stechen besonders zwei Termine hervor: Zum einen wird es voraussichtlich am 16. Juli eine Open Air Party mit der Band „Rotzlöffl“ am Waldfestplatz Nesselwang geben. Stattfinden soll das Event auch bei schlechtem Wetter, die Organisatoren wollen es dann aber in die Alpspitzhalle verlegen. Zum anderen plant der Verein rund eine Woche später, am 24. Juli, einen Waldfestsonntag „Wie’s früher war“. Das bedeutet, dass in der Früh ein Festgottesdienst mit anschließendem Zug an den Waldfestplatz stattfinden soll. Ursprünglich sollten die Feierlichkeiten für das Jubiläum bereits im März beginnen, dort erschwerte die Pandemie allerdings die Planungen zu sehr, so dass sie auf den Sommer verlegt wurden.

Endlich wieder ein Maibaum

Eine weitere Veranstaltung, die es heuer wieder geben soll, ist das traditionelle Maibaum-Aufstellen. Dies musste bereits zweimal aufgrund von Corona verschoben werden, nach insgesamt sieben Jahren Pause soll es nun endlich wieder so weit sein. Vorgesehen ist ein kleines Fest mit Bewirtung, nur ein Maibaumklettern wird es voraussichtlich nicht geben. Die Alpspitzler setzen mit ihren Planungen einen Appell von Hubert Kolb, dem Vorsitzenden des Allgäuer Gauverbands, in die Tat um. „Er hat gesagt, die Vereine sollen nun mit frischem Wind ins Jahr 2022 starten, Feste veranstalten und das Vereinsleben wieder mehr aktivieren“, berichtete Gerhard Unsinn, zweiter Vorsitzender der Alpspitzler, von der Gaujahresversammlung.

Termine trotz Pandemie

2021 war für den Trachtenverein aufgrund der Pandemie ein eher ereignisarmes Jahr. Das bedeutet aber nicht, dass es für die Mitglieder gar nichts zu tun gab. „Von Juni 2021 bis jetzt hat es insgesamt 55 Termine gegeben“, informierte Vorsitzender Michael Dopfer. Weil offizielle Auftritte nicht erlaubt waren, veranstalte die Plattlergruppe der Alpspitzler einige öffentliche Proben auf Spendenbasis. Diese durften trotz der Einschränkungen stattfinden. „Teilweise waren dort bis zu 70 Besucher“, sagte Dopfer.

Wasserhaus Schneidbach neu aufgebaut

Zudem haben im August einige Mitglieder ein historisches Wasserhaus in Schneidbach abgerissen und neu aufgebaut. Über die Restaurierung freute sich der Nesselwanger Bürgermeister Pirmin Joas besonders. Der Rathauschef lobte bei der Versammlung die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Verein. „Man merkt, dass die Trachtler gerne wieder mehr machen würden“, sagte Joas und fügte an, dass dies hoffentlich 2022 auch wieder möglich sei. Die Alspitzler suchen schon seit längerem nach einem Ort, an dem sie Requisiten und sonstige Gegenstände lagern können. Joas sagte dazu, ein Vereinsstadel sei in Planung und ein möglicher Platz hierfür schon gefunden.

Lesen Sie auch

So sieht die Planung für das Bezirksmusikfest in Osterzell aus Ohne Zug und ohne Zelt

Beendet wurde die Versammlung traditionell mit der Bayernhymne und dem Trachtenspruch. Vorsitzender Dopfer sagte zum Schluss ermutigend: „Ich denke, es ist eine gute Sache, dass wir nach den schwierigen Corona-Jahren nun zusammen ein Jubiläum organisieren können.“

Leben sie auch: Mit Alpspitzlern aufs Oktoberfest