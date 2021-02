Wie ein Betroffener aus Füssen, ein Angehöriger aus Waal und ein Mediziner aus Marktoberdorf das vergangene Jahr erlebten. Ein Rückblick.

27.01.2021 | Stand: 06:27 Uhr

Sie waren die sogenannten „Patienten O“ im Allgäu. Im März 2020 infizierte sich eine Familie aus Füssen als erste in der Region mit dem damals neuartigen Corona-Virus. Doch wie geht es ihnen heute, fast ein Jahr später? Wie haben sie die Lockdowns erlebt? Und was sagen sie all jenen, die die Krankheit leugnen? Wir haben nachgefragt bei dem 62-jährigen Familienvater, der lieber anonym bleiben möchte. Er sagt: „Ich habe damals schon gesehen, dass da eine Welle auf uns zurollt.“