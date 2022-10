Altbürgermeister von Eisenberg feiert 80. Geburtstag: Alfons Stapf ist auch heute noch ehrenamtlich aktiv

Der Altbürgermeister von Eisenberg feiert seinen 80. Geburtstag. Der Maurermeister bekleidet seit seiner Jugend viele ehrenamtliche Ämter. Groß feiern möchte Alfons Stapf aber nicht.

12.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Im Eisenberger Ortsteil Zell gibt es an diesem Mittwoch etwas zu feiern: Altbürgermeister Alfons Stapf wird 80 Jahre alt. Das Geburtstagsfest will der Jubilar, der sich bester Gesundheit erfreut, jedoch nur im kleinen Rahmen mit seiner Familie begehen.

Altbürgermeister machte Ausbildung zum Maurermeister

Stapf stammt aus Oberdeusch, das zur ehemaligen Gemeinde Weißensee, jedoch immer zur Pfarrei Zell gehörte, und besuchte in Zell die Volksschule. Danach wurde er Maurer und machte den Meistertitel. Zunächst arbeitete er bei der Firma Scheibel in Füssen als Tiefbaumeister. Dann wechselte Stapf zur Stadt Füssen, der er bis zum Eintritt in den beruflichen Ruhestand als Tiefbaumeister sehr erfolgreich diente.

(Lesen Sie hier, so tickt unser Freier Mitarbeiter aus Eisenberg.)

Der Jubilar engagierte sich von Jugend an im Ehrenamt. Ganz besonders lag ihm der Schützenverein am Herzen. Ihm diente er 43 Jahre im Vorstand, davon 21 Jahre als erster Schützenmeister, und schuf als großer Vorreiter das Zeller Schützenheim und organisierte große Schützen-Jubelfeste in der Burgengemeinde.

1996 wurde Stapf zum Bürgermeister in Eisenberg gewählt

Bereits zwei Legislaturperioden, also zwölf Jahre, wirkte er im Eisenberger Gemeinderat mit, ehe er im März 1996 zum Bürgermeister gewählt wurde.

Lesen Sie auch

"So schnell haut mi nix um": Albert Guggemos ist immer mitten drin Seit 40 Jahren freier Mitarbeiter

Dieses Ehrenamt erfüllte Stapf mit beispielhaftem Engagement 18 Jahre lang aus und war ebenso lange Vorsitzender des Schulverbands Eisenberg-Hopferau. Ein neues Rathaus mit Postagentur und Touristikbüro hatte er neben vielerlei anderen Projekten im Jahr 2000 verwirklicht.

Auch die Gemeindechronik „Eisenberg im Wandel der Zeit“ wurde auf die Initiative von Alfons Stapf geschrieben. Sie ist im Jahr 2006 in Buchform erschienen.

Er ist außerdem der Mitbegründer der jährlichen Treffen mit den drei Gemeinden in der Pfalz, in Thüringen und im Burgenland, die ebenfalls Eisenberg heißen, und mit denen seit 1997 Freundschaften gepflegt werden.

Stapf: Seit vielen Jahren in der Soldaten- und Reservistenkameradschaft aktiv

Der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Eisenberg dient Alfons Stapf seit 1974 im Vorstand und ist seit 2005 deren Vorsitzender.

Im November 1975 hatte Alfons Stapf seine Frau Franziska an den Traualtar geführt, die ihm zwei Töchter und einen Sohn schenkte. Drei Enkelkinder runden inzwischen das Familienglück ab.